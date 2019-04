Seria de atentate cu bombă de Paștele Catolic. Cel puțin 158 de persoane au murit și alte sute sunt rănite. Printre morți se află zeci de străini

Update: Bilanţul seriei de explozii produse duminică la biserici şi hoteluri de lux din Sri Lanka a crescut la 158 de morţi, dintre care 35 de străini, transmite AFP citând o sursă din cadrul poliţiei.



Alte 254 de persoane au fost internate la spital în capitala Colombo şi încă 60 de răniţi au fost înregistraţi în două dintre explozii survenite în afara capitalei.



Cel puţin 64 de oameni au murit chiar în capitală, unde au fost lovite de explozii trei hoteluri şi o biserică, alţi 67 de oameni au murit în atacul de la o biserică din Negombo, la nord de Colombo, iar alţi 25 la o altă biserică în Batticaloa, în estul statului insular, conform aceleiaşi surse.



Încă o explozie produsă duminică după amiaza la un hotel dintr-o suburbie a capitalei Colombo s-a soldat cu doi morţi, a anunţat ulterior poliţia.



Update: Atacurile cu bombă continuă Cea de-a șaptea explozie a fost raportată în apropiere de Colombo, în Sri Lanka.

Explozia a fost auzită lângă hotelul Tropical Inn, vizavi de grădina zoologică Dehiwala.

Update: Premierul srilankez Ranil Wickremesinghe a criticat duminică "atacurile laşe" care au avut loc mai devreme în mai multe hoteluri şi restaurante din zona capitalei Colombo, soldate potrivit unui nou bilanţ cu 138 de morţi, relatează AFP, Reuters

Știrea inițială: Atentat groaznic în Sri Lanka.

Oficialii din Poliție declară că au fost explozii puternice la trei biserici și trei hoteluri din țară în Duminica Paștelui Catolic.

Un șir de explozii au lovit duminică hoteluri și biserici din Sri Lanka, ucigând cel puțin 50 de persoane și rănind sute de militari la slujbele de Paști.

Primele explozii au fost raportate la Biserica Sf. Anthony din Colombo și St Sebastian's din orașul Negombo, aflat chiar în afara Capitalei.

Directorul spitalului național Colombo, Samindi Samrakoon, a declarat pentru Reuters că a fost înștiințat despre cel puțin 20 de decese și 280 de persoane rănite, scrie The Guardian.

Cel puțin 160 de persoane rănite în explozia Sfântului Anthony au fost transportate la spitalul național Colombo până la jumătatea dimineții, a declarat un oficial pentru AFP.

"Un atac cu bombă a fost raportat la biserica noastră, vă rugăm să veniți și să vă ajutați membrii familiei dumneavoastră dacă sunt acolo", se arată într-un mesaj transmis de oficialii instituției

La scurt timp după ce aceste explozii au fost raportate, poliția a confirmat că trei hoteluri din Capitală au fost lovite de explozii, împreună cu o biserică din orașul Batticaloa, în estul țării.

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn