SpaceX s-a dus la vale. Acțiunile companiei lui Elon Musk au atins un minim istoric. Ce face compania rivală a lui Jeff Bezos

2 minute de citit Publicat la 12:29 09 Iul 2026 Modificat la 12:29 09 Iul 2026

Acțiunile SpaceX au atins un minim istoric. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Acțiunile SpaceX au coborât la un minim istoric și au ajuns sub prețul de debut la bursă, în timp ce compania rivală Blue Origin își consolidează poziția financiară prin atragerea de capital, potrivit Yahoo News.

Titlurile companiei lui Elon Musk au atins miercuri un minim de 145,20 dolari, înainte de a închide ședința de tranzacționare la o cotație de 149,29 dolari.

Valoarea este sub prețul de 150 de dolari per acțiune, la care SpaceX a debutat pe bursă.

În ședința precedentă, acțiunile SpaceX au scăzut cu 7%, în pofida includerii companiei în indicele Nasdaq-100.

În mod normal, includerea într-un indice bursier major stimulează cererea, lucru care, în acest caz, nu s-a întâmplat.

Unii analiști au opinat că includerea în Nasdaq-100 era deja reflectată în prețul titlurilor SpaceX, iar evoluția slabă, de dată recentă, a pieței Nasdaq nu a ajutat deloc.

Nici valul de rapoarte favorabile publicate marți de analiști nu a reușit să susțină acțiunile SpaceX.

Analiștii recomandă cumpărarea acțiunilor SpaceX și formulează ținte de preț de 200 - 300 de dolari

Dintre cele 17 instituții financiare care au intermediat oferta publică inițială a SpaceX, 12 au început să acopere compania, toate formulând recomandarea "Buy" (cumpără) sau un calificativ echivalent.

Una dintre cele mai optimiste evaluări a venit din partea lui Adam Jonas, analist la Morgan Stanley, care a formulat recomandarea "Overweight" (corespunzătoare unei acțiuni bursiere cu o evoluție peste media pieței în următoarele 6 sau 12 luni, n.r.)

Jonas a asociat recomandării sale o prognoză de preț de 300 de dolari pe acțiune pentru titlurile SpaceX.

Potrivit analistului, SpaceX are potențialul de a transforma energia în Inteligență Artificială prin centrele de date alimentate cu energie solară.

SpaceX are "o poziție aproape monopolistă în sectorul lansărilor spațiale, dispune de cea mai mare rețea de sateliți din lume, aflați pe orbita joasă a Pământului, și gestionează, de asemenea, o afacere de infrastructură pentru Inteligență Artificială aflată în expansiune accelerată, toate aceste componente fiind integrate într-o platformă unică", a explicat Jonas.

În ciuda faptului că majoritatea prețurilor-țintă stabilite de analiștii de pe Wall Street depășesc 200 de dolari, acțiunile SpaceX întâmpină dificultăți în a reveni peste acest prag, atins ultima dată pe 16 iunie.

Rivalul Jeff Bezos atrage finanțare pentru Blue Origin

În timp ce SpaceX pare să intre într-o etapă de maturizare a relației cu investitorii după entuziasmul de scurtă durată care a urmat listării pe bursă, unul dintre principalii săi rivali, Blue Origin, atrage capital nou.

Compania privată de lansări spațiale a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, evaluată la 130 de miliarde de dolari, este pe cale să primească finanțare în prima rundă publică din istoria companiei.

Este vorba de 10 miliarde de dolari, defalcați astfel: 4 miliarde de dolari din partea Coatue Management, alte 4 miliarde de dolari de la investitori instituționali și 2 miliarde de dolari investiți chiar de Jeff Bezos.

În ultimii 25 de ani, Bezos a finanțat Blue Origin aproape exclusiv din fonduri proprii.

Deși suma este modestă în comparație cu cele 85 de miliarde de dolari atrase de SpaceX, noul capital reflectă perspectivele de dezvoltare ale Blue Origin și poziționarea companiei în industria spațială.

Finanțarea Blue Origin vine în ciuda unui eșec major suferit la începutul acestui an, când una dintre rachetele New Glenn a explodat în timpul unui test static al motoarelor, distrugând singura rampă de lansare a companiei.