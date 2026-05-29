Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk

2 minute de citit Publicat la 09:39 29 Mai 2026 Modificat la 09:41 29 Mai 2026

Racheta New Glenn a explodat pe rampa de lansare. Sursa foto: captură video Nasa Space Flight via X

Racheta New Glenn a companiei Blue Origin, aparținând multimiliardarului Jeff Bezos, a explodat joi noaptea pe rampa de lansare de la Cape Canaveral, relatează CBS News.

Explozia a avut loc în jurul orei 21:00, după fusul orar al Coastei de Est a SUA.

Blue Origin a anunțat că nu au fost oameni răniți în urma incidentului.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

"Am observat o anomalie în timpul testului de lansare de astăzi. Vom oferi actualizări pe măsură ce aflăm mai multe informații", a precizat compania într-un comunicat.

Oficialii de la Cape Canaveral au confirmat, la rândul lor, într-un comunicat separat, că nu au existat răniți sau decese în contextul deflagrației.

Blue Origin planificase să alimenteze racheta, joi seară, înainte de un test de aprindere al motoarelor.

Compania a lansat cu succes cea de-a treia sa rachetă New Glenn, luna trecută.

Racheta care a explodat ar fi trebuit să lanseze în iunie 48 de sateliți pentru serviciul de internet Leo al companiei Amazon - aparținând, de asemenea, lui Jeff Bezos - care concurează cu sistemul Starlink al lui Elon Musk.

Cei 48 de sateliți nu se aflau la bordul rachetei în timpul testului eșuat.

Nu a fost imediat clar cât de mari au fost daunele suferite de platforma de lansare și de echipamentul de la sol sau cât timp ar putea dura repararea lor.

Elon Musk l-a încurajat pe Jeff Bezos: Sper să vă reveniți cât mai repede

Complexul de Lansare Spațială 36, unde s-a produs incidentul, este singura platformă de lansare echipată pentru a trimite în spațiu rachete New Glenn.

Acest vehicul spațial este esențial pentru planurile Blue Origin și NASA privind înființarea unei baze pe Lună.

Anul viitor, New Glenn ar trebui, ipotetic, să lanseze modulul de aselenizare Blue Moon, ca parte a misiunii Artemis III pe orbita joasă a Pământului.

Într-o postare pe rețelele de socializare, administratorul NASA, Jared Isaacman, a scris:

"Zborurile spațiale sunt neiertătoare, iar dezvoltarea unei noi capacități de lansare a rachetelor grele este extraordinar de dificilă. Vom lucra cu partenerii noștri pentru a sprijini o investigație amănunțită a acestei anomalii, pentru a evalua impactul pe termen scurt asupra misiunii și pentru a reveni la lansarea rachetelor."

New Glenn tocmai fusese autorizată, pe 22 mai, să reia zborurile, după ce fusese imobilizată la sol de Administrația Federală a Aviației, FAA, în urma unei alte anomalii constatate la treapta a doua, în timpul unei lansări din 19 aprilie.

"Este prea devreme să cunoaștem cauza principală, dar deja lucrăm pentru a o găsi. O zi foarte grea, dar vom reconstrui orice este nevoie și vom reveni la zbor. Merită", a comentat, la rândul său, proprietarul Blue Origin, Jeff Bezos.

Competitorul său, Elon Musk a scris, la rândul său, pe rețeaua sa socială: "Îmi pare rău să văd asta, sper să vă recuperați repede."