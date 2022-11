Sticlele de apă vor fi permise în avioane pe aeroporturile din Marea Britanie

Sticlele de apă şi laptopurile ar putea fi permise din nou în bagajele de mână ale pasagerilor, fiind un plan care urmează a fi aplicat, în termen de doi ani, în Marea Britanie.

Sursa foto: Pixabay

Acest lucru este posibil datorită scanerelor 3D de înaltă tehnologie, echipament care oferă o imagine clară a conţinutului unui bagaj.

Guvernul britanic are în vedere introducerea acestui sistem până la jumătatea anului 2024, a declarat o sursă pentru BBC.

În prezent, pasagerii nu pot transporta în bagajul de mână decât recipiente cu o capacitate maximă de 100 ml.

În plus, toate recipientele introduse în bagaj trebuie să fie puse într-o pungă transparentă, cu o capacitate maximă de un litru și cu o dimensiune de aproximativ 20 cm pe 20 cm, aceasta fiind prezentată personalului de securitate.

Oficialităţile britanice au precizat că, după introducerea acestui sistem de scanare, interdicţia care se referă la transportul recipientelor mai mari de 100 ml în bagajul de mână nu va mai fi aplicată.

Se pare că scanerele 3D au fost testate pe Aeroportul Heathrow din Londra încă din 2017, fiind vorba despre o implementare lentă.

„Le implementăm lent. Am început extinderea zonei de securitate la terminalul 3, ce are mai multe scanere CT. Avem ca termen limită jumătatea lui 2024 de la Ministerul Transporturilor”, a declarat John Holland-Kaye, directorul Aeroportul Heathrow, pentru ziarul The Times.

Mai mult, tehnologia este deja utilizată de mulți ani în aeroporturile din SUA, precum Hartsfield-Jackson din Atlanta și O'Hare din Chicago.

Dotarea aeroporturilor din Marea Britanie cu scanerele 3D trebuia să fie realizată încă de la 1 decembrie 2022, termen care nu a putut fi respectat, din cauza pandemiei de COVID-19.