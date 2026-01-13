SUA au folosit un avion deghizat în aparat civil ca să atace o navă cu presupuşi traficanţi de droguri. Acuzații de crimă de război

1 minut de citit Publicat la 09:31 13 Ian 2026 Modificat la 09:32 13 Ian 2026

SUA au folosit un avion civil ca să atace o navă cu presupuşi traficanţi de droguri. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Armata americană a utilizat un avion deghizat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, a informat luni New York Times, preluat de AFP și Agerpres.

Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianul new-yorkez, dreptul internaţional umanitar interzicând o astfel de înşelătorie, care constă în a induce în eroare adversarul utilizând un fals statut civil.

SUA desfăşoară din septembrie o campanie de lovituri asupra unor ambarcaţiuni prezentate de Washington ca fiind implicate în traficul de droguri, lovituri care s-au soldat cu peste 100 de morţi în Caraibe şi Pacific.

Administraţia Trump nu a furnizat niciodată nici cea mai mică dovadă că navele vizate erau efectiv implicate în operaţiuni de trafic de un fel sau altul, notează France Presse.

Prima dintre aceste lovituri a fost anunţată pe 2 septembrie de preşedintele american şi s-a soldat cu unsprezece morţi, potrivit lui.

Citând responsabili din acest dosar, New York Times raportează că această lovitură a fost efectuată de un avion deghizat în aparat civil, care transporta muniţii în interiorul fuselajului şi sub aripi, într-un mod care nu era vizibil.

Forţele americane au lansat apoi o a doua salvă asupra unei nave deja lovite, ucigându-i pe supravieţuitori.

Această dublă lovitură a fost calificată de aleşi americani drept crimă de război.

De atunci armata a recurs la aparate militare recognoscibile, între care drone, pentru aceste operaţiuni, precizează cotidianul new-yorkez.