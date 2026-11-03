SUA opresc ajutorul militar de 4 miliarde de dolari pentru Israel la sfârșitul anului. Trump: „Eu și Bibi am ajuns la o înțelegere”

1 minut de citit Publicat la 15:54 03 Noi 2026 Modificat la 15:54 03 Noi 2026

Președintele Donald Trump și liderul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite nu vor mai acorda Israelului ajutorul militar anual de 4 miliarde de dolari, începând de la sfârșitul anului 2026. Liderul de la Casa Albă susține că a ajuns deja la o înțelegere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și că Israelul nu mai are nevoie de această finanțare, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends”, de la Fox News, Trump a explicat că decizia a fost luată în urmă cu câteva luni, împreună cu Netanyahu.

„În ceea ce privește banii pe care îi dăm Israelului, eu și Bibi Netanyahu am ajuns la o înțelegere. Oferim Israelului 4 miliarde de dolari pe an și am convenit, în urmă cu câteva luni, să oprim aceste plăți”, a declarat președintele american.

Trump a susținut că Israelul nu mai are nevoie de ajutorul financiar și că unii democrați și politicieni de stânga folosesc sprijinul acordat de Washington Israelului pentru a-i critica pe republicani.

Președintele SUA a precizat însă că oprirea finanțării nu înseamnă că Washingtonul va renunța să sprijine Israelul dacă acesta va avea nevoie de ajutor.

„Am convenit deja că, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai face aceste plăți către Israel. Însă vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie”, a mai spus Donald Trump.