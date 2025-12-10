SUA plănuiesc să verifice conturile de pe rețelele sociale ale tuturor turiștilor, indiferent dacă au nevoie de viză sau nu

SUA plănuiesc să verifice conturile de pe rețelele de socializare ale tuturor turiștilor/ Sursa foto: Getty Images

Potrivit unei propuneri înainte de Vama și Protecția Frontierelor (CBP), toate conturile de pe rețelele sociale ale turiștilor străini care doresc să intre în SUA vor fi verificate, indiferent dacă oamenii au nevoie de viză sau nu, notează Sky News. Turiștii vizaţi ar trebui să-și furnizeze conturile de socializare pe care le-au folosit în ultimii cinci ani.

Predarea informațiilor va fi „obligatorie”, iar alte detalii - inclusiv adresele de e-mail și numerele de telefon utilizate în ultimii cinci ani, precum și numele, adresele, numerele de telefon și datele de naștere ale membrilor familiei - vor fi, de asemenea, necesare.

De asemenea, se dorește şi colectarea de date biometrice - fețe, amprente digitale, ADN și iris - ca parte a cererii. În prezent, se înregistrează doar fața și amprentele digitale la sosirea la granița SUA, mai informează sursa amintită. Modificările propuse sunt supuse consultării publice timp de 60 de zile.

Administrația Trump anunță că va bloca vizele SUA pentru fact-checkeri

Administrația Trump vrea să blocheze vizele pentru persoanele pe care le consideră implicate în „cenzurarea libertății de exprimare” a cetățenilor americani. Astfel, Departamentul de Stat al SUA a trimis un ordin misiunilor diplomatice din străinătate în care le-a cerut oficialilor consulari să respingă vizele oricărui solicitant „responsabil de, sau complice la, cenzurarea ori tentativa de cenzurare a libertății de protejate în SUA”. Măsura vine să restricționeze și mai mult imigrația legală în Statele Unite, relatează The Guardian.

Ordinul a fost trimis în această săptămână misiunilor din străinătate, potrivit Reuters și NPR. Departamentul de Stat cere oficialilor consulari să îi verifice suplimentar pe cei care solicită viză în SUA „pentru a vedea dacă au lucrat în domenii care includ activități precum dezinformarea, dezinformarea intenționată, moderarea conținutului, verificarea faptelor (fact-checking), conformitatea și siguranța online, printre altele”, a relatat Reuters.

Măsura se va aplica, inițial, solicitanților de vize H-1B, acordate de obicei lucrătorilor străini înalt calificați din industria tehnologică și din alte sectoare, dar va fi aplicabilă tuturor cererilor de viză, a adăugat agenția de știri.