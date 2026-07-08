Subiectul tabu de la summitul NATO. Liderii n-au pomenit nimic despre Cupa Mondială de teamă să nu-l enerveze pe Trump

Liderii NATO au convenit să nu-i vorbească lui Donald Trump despre Cupa Mondială, ca să nu-l irite. Foto: Getty Images

Liderii NATO au convenit informal să nu aducă vorba despre Cupa Mondială de fotbal în discuțiile cu Donald Trump, de teamă să nu-l irite pe președintele american într-un moment important pentru alianța militară, scrie The Guardian.

Oficialii au declarat că liderii europeni au discutat, în marja summitului de la Ankara, despre cum să-l păstreze pe Trump de partea lor, având în vedere temerile că acesta ar putea destabiliza și mai mult NATO prin amenințările legate de cheltuielile pentru apărare.

Aceștia încearcă deja să-l convingă pe președintele american că își fac partea în privința finanțării, prin construirea „unui NATO mai puternic și mai european”, în care fiecare stat membru să fie pe cale să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

În prima recunoaștere publică a acestei strategii, premierul Belgiei, Bart De Wever, le-a spus jurnaliștilor la Ankara că nu va discuta despre victoria cu 4-1 obținută de țara sa împotriva Statelor Unite la începutul acestei săptămâni.

Summitul are loc după scandalul provocat de solicitarea lui Trump către președintele FIFA, Gianni Infantino, de a reanaliza cartonașul roșu primit de atacantul american Folarin Balogun, astfel încât acesta să poată juca în meciul cu Belgia.

Înainte de întâlnirea cu Trump de la summit, De Wever a glumit în fața jurnaliștilor că președintele american „are reputația că uneori reacționează puțin iritat la lucrurile care nu-i plac și cred că această înfrângere îl va lovi puternic”.

De Wever a spus că succesul fotbalistic al Belgiei împotriva SUA a dominat primele sale discuții de la Ankara. „Toată lumea vorbește despre un singur lucru, și anume felicitările pentru victoria binemeritată a Diavolilor Roșii”, a spus el, folosind porecla echipei naționale. „Desigur, și echipa care a pierdut este prezentă. Iar aceasta se întâmplă să fie și cel mai mare partener din NATO”.

Întrebat dacă se teme că Trump ar putea fi deranjat de eliminarea Statelor Unite din turneu, premierul belgian a declarat pentru postul flamand VRT: „Eu nu voi începe să vorbesc despre asta. Dar dacă el va spune ceva, voi vedea atunci despre ce este vorba și cum pot să reacționez”.

Trump nu a comentat până acum înfrângerea echipei SUA, însă a fost ironizat în timpul meciului de mai mulți jucători belgieni, care i-au imitat mișcarea de dans devenită celebră după marcarea celui de-al patrulea gol.

Înaintea sfertului de finală dintre Anglia și Norvegia, programat sâmbătă, Keir Starmer l-a tachinat pe omologul său norvegian, spunând că Anglia „câștigă Cupa Mondială doar atunci când laburiștii sunt la guvernare”.

Premierul britanic și Jonas Gahr Støre au glumit pe această temă după o întâlnire la Ankara, la care au purtat tricourile echipelor naționale ale celor două țări.