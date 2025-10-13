Submarinul „invizibil” al Rusiei iese la suprafață în apele NATO. Novorosiisk ar fi avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței

Marina Franceză urmărește îndeaproape submarinul rusesc. Foto: Profimedia Images

O fregată a Marinei Franceze desfășoară misiuni de supraveghere asupra unui submarin rusesc care operează la suprafață în largul coastelor Bretaniei, potrivit Comandamentului Maritim al NATO. Submarinul de atac Novorosiisk ar fi grav avariat și în pericol de explozie.

Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, comandamentul a transmis:

„Noi. Vă. Supraveghem. O fregată a Marinei Franceze desfășoară o misiune de supraveghere a zonelor maritime ale Alianței, marcând prezența unui submarin rusesc care operează la suprafață în largul coastelor Bretaniei. NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă și conștientizare maritimă de-a lungul Atlanticului”.

Activitatea face parte din postura maritimă continuă a NATO în Atlanticul de Nord, unde navele aliate monitorizează permanent mișcările de la suprafață și din adâncuri din apropierea apelor europene.

Submarinul este identificat drept Novorossiisk (B-261), un submarin de atac diesel-electric din clasa Project 636.3 Improved Kilo II, aparținând flotei ruse de la Marea Neagră. Novorossiisk a fost construit la Șantierul Naval Amiralității din Sankt Petersburg, început în august 2010, lansat în noiembrie 2013 și comisionat în august 2014.

Având o deplasare de 3.100 de tone în imersiune și o lungime de 74 de metri, submarinul poate rămâne pe mare timp de până la 45 de zile și poate atinge adâncimi de până la 300 de metri. Este echipat cu șase tuburi lanstorpilă de 553 mm, capabile să lanseze torpile, mine sau rachete de croazieră Kalibr.

Novorossiisk a fost, anterior, dislocat în Marea Mediterană pentru a sprijini operațiunile Rusiei în Siria. În 2015, a făcut o escală în portul spaniol Ceuta, provocând critici din partea oficialilor britanici din cauza proximității de Gibraltar, și a făcut, ulterior, mai multe rotații în regiune ca parte a Grupării Navale Ruse din Mediterană.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, surse din Rusia de pe rețelele sociale au relatat că submarinul ar fi suferit o defecțiune tehnică gravă, implicând o scurgere de combustibil diesel, însă amploarea avariei nu a fost confirmată.

Submarinul ar fi grav avariat

La sfârșitul lui septembrie, informații circulau că Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltarului - una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume - şi ar prezenta riscuri de explozie, potrivit unui cont de Telegram anti-Kremlin, foarte bine informat de cele mai multe ori, relata, pe 30 septembrie, France24.

Submersibilul, „aflat, în prezent, într-o misiune de luptă în Marea Mediterană, se confruntă cu probleme tehnice grave”, se se susținea de pe acest cont de Telegram, considerat de unii observatori drept unul foarte critic la adresa Kremlinului. Potrivit acestuia, o „scurgere de carburant în urma unei avarii grave a provocat un risc semnificativ de explozie în cală”.

Nici autorităţile ruse, nici presa de stat nu au menţionat prezenţa submarinului Novorossiisk în Marea Mediterană sau eventualele sale probleme şi posibila evacuare a echipajului.

Umbra Kursk planează asupra lui Novorossiisk

Este un incident asupra căruia planează umbra tragediei Kursk, submarinul nuclear rusesc care s-a scufundat în anul 2000, provocând moartea a 118 membri ai echipajului.

Novorossiisk, care face parte dintr-o clasă relativ nouă de submersibile diesel Kilo, are o lungime de peste 70 de metri şi poate transporta un echipaj de peste 50 de persoane.

Este o clasă ce a început să fie „dezvoltată începând cu anii 1980 şi, prin urmare, nu este acelaşi lucru cu familiile de submarine din anii 1940 şi 1950, care au suferit numeroase avarii”, spune Alexandre Vautravers, specialist în probleme de armament şi redactor-şef al Revistei militare elveţiene (Revue militaire suisse).

Totuşi, submarinele din clasa Kilo nu sunt foarte perfecţionate. „Acestea au fost concepute mai degrabă pentru a putea fi fabricate în număr mare decât pentru a dota flota rusă cu submarine de ultimă generaţie”, afirmă expertul citat. „Sunt modele pe care Rusia le-a exportat intens, pentru că nu conţin nicio tehnologie secretă”, mai spune Alexander Vautravers.

Novorossiisk este unul dintre cele mai noi modele din această clasă, fiind pus în funcţiune în august 2014. A fost repartizat flotei ruse din Marea Neagră în septembrie 2024.

La fel ca alte submarine din clasa sa, scopul său principal „este să opereze de-a lungul coastelor unde adâncimea mării nu este prea mare”, explică Alexandre Vautravers. Este echipat cu torpile şi poate transporta rachete de croazieră de tip Kalibr, echivalentul rusesc al rachetelor americane Tomahawk. Submarinele din clasa Kilo „pot, de asemenea, să amplaseze mine submarine”, a adăugat Alexandre Vautravers.