Țara care și-a asigurat 270 milioane de barili de petrol, prin rute neafectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, după vizite în 4 state

Rafinărie de petrol. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Coreea de Sud şi-a asigurat peste 270 milioane de barili de petrol prin rute care nu sunt afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, a anunţat miercuri şeful Cancelariei preşedintelui Republicii Coreea, Kang Hoon-sik, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Vizitele în patru ţări au asigurat importul a 273 de milioane de barili de ţiţei până la sfârşitul acestui an”, a declarat Kang Hoon-sik, într-o conferinţă de presă la finalul vizitei sale în calitate de emisar prezidenţial special în Kazahstan, Oman, Arabia Saudită şi Qatar.

Această cantitate va acoperi mai mult de trei luni din necesarul de petrol al ţării, a afirmat Kang Hoon-sik.

Aproximativ 60% din importurile de ţiţei ale Coreei de Sud din 2025 au trecut prin Strâmtoarea Ormuz

Şeful cancelariei prezidenţiale a adăugat că, tot până la sfârşitul acestui an, Coreea de Sud şi-a asigurat 2,1 milioane de tone de naftă, un derivat al petrolului utilizat în fabricarea produselor din plastic, a adăugat el. Această cifră reprezintă „importurile pe aproximativ o lună, pe baza volumului de anul trecut”, a explicat Kang.

Prin urmare, aceste livrări „vor contribui direct şi semnificativ la stabilizarea cererii şi ofertei interne”, a afirmat şeful cancelariei prezidenţiale.

La fel ca multe economii asiatice, Coreea de Sud s-a confruntat cu dificultăţi de aprovizionare cu energie după închiderea Strâmtoarea Ormuz, ca urmare a atacurilor americano-israeliene asupra Iranului. Potrivit lui Kang, aproximativ 60% din importurile de ţiţei ale Coreei de Sud de anul trecut au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, prin această rută maritimă.

A patra mare economie din Asia, Coreea de Sud depinde aproape în întregime de importurile din Orientul Mijlociu pentru aprovizionarea sa cu energie.