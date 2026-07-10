Țara europeană care introduce vinieta din 2027. Vor plăti și șoferii aflați doar în tranzit

1 minut de citit Publicat la 23:27 10 Iul 2026 Modificat la 23:27 10 Iul 2026

Belgia va introduce o nouă taxă de drum în 2027, inclusiv pentru șoferii aflați în tranzit. Foto: Getty Images

Cele trei regiuni ale Belgiei au anunțat vineri că vor introduce, de anul viitor, o taxă de drum pe care vor trebui să o plătească și șoferii străini care doar tranzitează țara.

În prezent, Belgia nu percepe taxe pentru folosirea autostrăzilor, iar introducerea unei forme de plată este discutată de mai mulți ani, scrie Euronews.

„Toți cei care folosesc drumurile noastre trebuie să contribuie în mod echitabil la întreținerea lor”, a declarat François Desquesnes, ministrul Transporturilor din regiunea sudică Valonia.

Începând cu 1 mai 2027, șoferii vor trebui să își înregistreze vehiculul și să achite taxa de drum. Pentru cei care doar traversează țara vor fi disponibile și permise valabile pentru o singură zi.

Un permis anual pentru o mașină cu emisii zero va costa 90 de euro, iar pentru vehiculele mai poluante tariful poate ajunge la 125 de euro. Camerele rutiere vor identifica mașinile pentru care taxa nu a fost plătită, iar șoferii riscă o amendă de 70 de euro.

În Belgia, fiecare regiune este responsabilă de întreținerea drumurilor și autostrăzilor de pe teritoriul său.

În prezent, aproape toate autostrăzile pot fi folosite gratuit, însă posibilitatea introducerii unei taxe este analizată de câțiva ani.

Banii strânși ar urma să fie folosiți pentru funcționarea și întreținerea rețelei rutiere.

Propunerea mai are nevoie de aprobarea finală a autorităților regionale și europene.

Potrivit președintelui partidului liberal-conservator MR, guvernul vrea să compenseze noua taxă prin reducerea altor impozite plătite de belgieni.