Trump se vede foarte popular în Venezuela: „Poate voi candida împotriva lui Delcy”

Donald Trump a glumit joi pe seama unei posibile candidaturi la președinția Venezuelei, afirmând că se bucură de o popularitate fără precedent în țara sud-americană, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„După ce îmi închei mandatul, probabil voi merge în Venezuela şi voi candida la preşedinţie împotriva lui Delcy. Poate voi candida împotriva lui Delcy”, a spus Trump în timpul unei întâlniri cu membrii cabinetului său la Casa Albă, provocând râsete în sală.

Declarația a venit după ce președintele american a calificat drept „incredibilă” relația Statelor Unite cu Venezuela de la capturarea președintelui Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, adăugând că el este „persoana cu cel mai mare indice de aprobare” în această țară.

Trump a mai afirmat că SUA au obținut circa 100 de milioane de barili de petrol venezuelean în primele două săptămâni de la capturarea lui Maduro și că atât Statele Unite, cât și Venezuela „au câștigat mulți bani” din această situație.

Secretarul american pentru afaceri interne, Doug Burgum, care s-a aflat recent la Caracas, a mers și mai departe, spunând că Trump este atât de respectat și admirat în Venezuela încât este văzut „ca Simon Bolivar”. Burgum a adăugat că se așteaptă ca o statuie a lui Trump să fie ridicată în Venezuela.

În cadrul aceleiași ședințe, Trump a susținut că Maduro – audiat joi pentru a doua oară la New York – este judecat în SUA doar pentru „o fracțiune” din delictele comise și că vor mai urma și alte procese.

Fostul președinte venezuelean a fost capturat de un comando american și adus în Statele Unite, unde este judecat de un tribunal federal pentru trafic de droguri.