Ucraina critică dur decizia celei mai înalte instanțe sportive din lume, care a permis revenirea Rusiei în competițiile de hochei

2 minute de citit Publicat la 23:07 01 Noi 2026 Modificat la 23:07 01 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ministrul de Externe Andrii Sîbiha a criticat dur decizia din 30 octombrie a celei mai înalte instanțe sportive din lume, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care a dispus revenirea Rusiei în turneele de hochei pe gheață. Președintele Federației Suedeze de Hochei a avertizat că decizia riscă să scoată din competiție ultima țară calificată la Campionatul Mondial – Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

„Permițând revenirea hocheiului rusesc, TAS pătează gheața cu sânge ucrainean”, a scris ministrul de Externe Andrii Sîbiha pe rețelele sociale, pe 1 noiembrie.

Cu două zile înainte, TAS anulase decizia Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF) de a-i exclude pe sportivii ruși, provocând condamnări din partea mai multor țări cu echipe de hochei de top.

„Din partea suedeză, am avut și avem în continuare o opinie clară că... Rusia nu poate participa”, a declarat Anders Larsson, președintele Federației Suedeze de Hochei pe Gheață, într-un interviu acordat pe 30 octombrie ziarului suedez Aftonbladet.

Larsson a explicat însă că IIHF, din care face și el parte, nu are de ales după decizia TAS.

„Așa funcționează regulamentele sportive și trebuie să le respectăm. Sentimentul este orice, numai bun nu”, a precizat Larsson.

Revenirea Rusiei riscă să afecteze și Ucraina, pentru că, după cum explică Larsson, IIHF a stabilit că „în ziua în care (Rusia) va reveni, oricând ar fi aceasta, va reveni la nivelul la care se afla”, adică, în cazul hocheiului masculin, în grupa de elită.

„Trebuie să vedem cum funcționează lucrurile atunci când Campionatul Mondial are un anumit număr de echipe, un anumit număr de meciuri și drepturi de televizare... (dar) Ucraina a fost ultima echipă care a promovat”, a adăugat Larsson.

Larsson a adăugat că deciziile tehnice privind modul concret în care va fi aplicată hotărârea TAS de a include Rusia vor fi luate abia săptămâna viitoare.

Sîbiha a cerut „comunității sportive internaționale și tuturor partenerilor noștri să adopte o poziție fermă împotriva readmiterii Rusiei în competițiile internaționale”.

„Nu poate fi vorba de o revenire la normal cât timp Rusia duce un război împotriva Ucrainei”, a spus Sîbiha.

Larsson a exclus varianta unui boicot și a spus că sportul suedez va „rămâne pe linia... de a ne exprima clar opinia și de a influența cât de mult putem”.

În loc de boicot, Sîbiha pune accentul pe interzicerea intrării sportivilor ruși.

„Fac apel, de asemenea, la guvernele care nu și-au pierdut busola morală să le interzică jucătorilor ruși intrarea pe teritoriul lor”, a declarat Sîbiha.

Primul turneu al Rusiei după ridicarea interdicției ar urma să fie Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață pentru juniori, care va avea loc în Canada începând din decembrie 2026.

Ministrul canadian de Externe, Anita Anand, a spus că „toate opțiunile sunt pe masă”, fără să menționeze însă explicit posibilitatea de a le interzice rușilor intrarea în țară.

Totuși, atunci când Lituania a respins cererile de viză ale sportivilor ruși pentru un campionat mondial de pentatlon, i s-a retras dreptul de a găzdui competiția.

Campionatul Mondial de hochei pe gheață masculin este programat să aibă loc în Germania, în mai 2027. Berlinul nu s-a pronunțat încă asupra posibilității de a le interzice rușilor intrarea în țară, deși ideea este analizată la nivelul UE.

Ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, a anunțat pe 1 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că va lua măsuri pentru a împiedica intrarea sportivilor ruși în Finlanda, după ce în octombrie a făcut presiuni ca Uniunea Europeană, în ansamblul ei, să acționeze în acest sens.