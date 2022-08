Imagini cu muniția trimisă de România în Ucraina, distribuite pe internet

Este vorba de obuze cu calibrul 122 mm fabricate anul acesta de compania Romarm.

Contul Ukraine Weapons Tracker a difuzat un clip scurt în care un militar ucrainean încarcă o turelă cu un proiectil pe care poate fi citită seria.

Turela de 120 de mm este amplasată pe un vehicul militar autopropulsat tip 2S1 Gvozdika, de fabricație sovietică.

Mesajul care însoțește imaginile precizează că muniția încărcată în turelă este produsă în anul 2022.

Conform specificațiilor tehnice ale producătorului Romarm, obuzele de 122 de milimetri pe care le produce au un focos de 3,5 kilograme și o greutate totală de 21,76 kilograme.

Ele pot atinge ținte aflate la o distanță maximă de aproximativ 15 kilometri.

#Ukraine: An uncommon look inside a Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer- showing that the vehicle is loaded with HE-FRAG ammunition made by ??Romarm in 2022. pic.twitter.com/b7y7a1DJoI