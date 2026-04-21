Ucraina propune ca o zonă din Donbas să se numească „Donnyland”, în onoarea lui Trump. S-au creat un steag și un imn, cu ChatGPT

Zona, de aproximativ 80 pe 65 de kilometri, depopulată și devastată de lupte, rămâne unul dintre principalele puncte de blocaj în negocierile de pace. sursa foto: Getty

Negociatorii ucraineni au propus ca o fâșie disputată din Donbas să fie numită „Donnyland” – o combinație între „Donbas” și „Donald” – în încercarea de a-l determina pe Trump să se opună mai ferm pretențiilor teritoriale ale Rusiei, dezvăluie The New York Times. Zona, de aproximativ 80 pe 65 de kilometri, depopulată și devastată de lupte, rămâne unul dintre principalele puncte de blocaj în negocierile de pace. Un negociator ucrainean a creat chiar și un steag verde-auriu și un imn al „Donnyland”-ului, folosind ChatGPT.

Când Polonia a încercat să obțină o bază militară americană, în 2018, a lansat ideea sub numele Fort Trump.

Când Armenia și Azerbaidjan au semnat un angajament de pace la Casa Albă, anul trecut, au numit coridorul de transport creat prin acord „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională.”

Dar cel mai improbabil caz în care numele președintelui Trump a fost asociat cu un punct de tensiune geopolitică este unul care, până acum, nu a ajuns în spațiul public. În negocierile de pace privind Ucraina din ultimele luni, oficialii ucraineni au propus ca fâșia din regiunea Donbas pentru care Rusia încă luptă să fie numită „Donnyland.”

Denumirea, o combinație între „Donbas” și „Donald”, a fost descrisă de patru persoane familiare cu negocierile, care au vorbit sub condiția anonimatului, dat fiind secretul care le înconjoară.

Când un negociator ucrainean a menționat pentru prima dată termenul, parțial în glumă, o făcea ca parte a unui efort de a convinge administrația Trump să se opună mai ferm pretențiilor teritoriale ale Rusiei, potrivit a trei dintre persoanele la curent cu discuțiile.

Președintele Vladimir Putin a jurat că va continua să lupte până când forțele ruse vor ajunge la o limită administrativă cheie de la marginea Donbasului, regiunea industrială din estul Ucrainei unde Kremlinul a început războiul în 2014.

Faptul că un nume care evocă Disneyland a fost aplicat unei zone depopulate și devastate din țara cărbunelui și oțelului ucrainean poate părea strident, în timp ce cele mai sângeroase lupte din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii. Dar reflectă totodată o realitate globală în care guvernele fac apel la vanitatea lui Trump pentru a obține sprijinul militar american.

Pentru Ucraina, efortul nu a dat încă roade. Termenul a continuat să fie folosit în cadrul negocierilor, deși nu se știe să fi fost inclus în vreun document oficial. Negociatorii au avansat și posibilitatea ca Board of Peace, organismul creat de Trump, să joace un rol în administrarea zonei, deși nici Rusia, nici Ucraina nu s-au alăturat acestuia până acum, potrivit a patru persoane familiare cu discuțiile.

Rusia nu a acceptat însă un aranjament pe care Ucraina să-l considere acceptabil. Astfel, soarta zonei pe care ucrainenii au propus să o numească Donnyland – o fâșie de circa 80 de kilometri lungime și 65 de kilometri lățime –rămâne unul dintre principalele puncte de blocaj ale negocierilor.

Discuțiile privind Ucraina au continuat în culise în ultimele săptămâni, chiar dacă principalii negociatori americani – Steve Witkoff, prietenul apropiat al lui Trump și trimis special, și Jared Kushner, ginerele președintelui – au fost concentrați pe războiul cu Iranul. Președintele Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că se așteaptă la o vizită a lui Witkoff și Kushner în Ucraina. Însă o persoană la curent cu discuțiile a spus că americanii încă așteaptă suficiente progrese care să justifice o astfel de deplasare și că intenționează să facă și o nouă vizită în Rusia.

„Ucraina merge înainte. Mi-aș dori să se poată înțelege”, le-a spus Trump reporterilor săptămâna trecută. „Vom vedea ce se întâmplă. Se mișcă lucrurile acolo.”

Trump a promis, desigur, în campania prezidențială, că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. El și principalii săi negociatori au petrecut de atunci mai bine de un an încercând să contureze un acord de pace, purtând ore întregi de discuții cu Putin și frustrând oficialii ucraineni, care aveau impresia că administrația americană se comportă ca un mediator, în loc să apere interesele Ucrainei.

„Donnyland” a fost una dintre modalitățile prin care ucrainenii au încercat să-l tragă pe Trump mai mult de partea lor. De la întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, în august anul trecut, administrația americană a semnalat că ar putea susține un acord de pace în care Ucraina să se retragă la granița administrativă a regiunii Donețk, una dintre provinciile din Donbas – o mișcare pe care criticii au văzut-o ca pe o concesie majoră făcută Kremlinului.

Potrivit oficialilor ucraineni, în acest teritoriu mai trăiesc aproximativ 190.000 de oameni. Alte surse apropiate negocierilor spun că cifra reală ar putea fi pe jumătate. Zona este atât de aproape de front încât principala autostradă de acces este acoperită cu plase de protecție împotriva dronelor explozive rusești.

Din economia locală nu a mai rămas aproape nimic – o singură mină de cărbune funcțională și câteva afaceri care deservesc soldații staționați în zonă, inclusiv magazine care vând baloane și flori pe care militarii le cumpără pentru soțiile sau prietenele venite în vizită.

Ucraina susține că poate apăra această zonă și că nu o va ceda. Dar în decembrie, Zelenski a dat de înțeles că este deschis unui compromis care ar presupune crearea unei zone demilitarizate sau a unei zone economice libere, care să nu fie sub controlul deplin al niciuneia dintre părțile beligerante.

Ucrainenii au luat în calcul, fără însă a le susține oficial, propuneri privind un administrator neutru sau un organism de conducere care ar include și reprezentanți ruși și ucraineni, cu condiția ca Rusia să nu poată revendica teritoriul după încheierea războiului.

Kremlinul a afirmat că Rusia ar putea fi deschisă creării unei zone demilitarizate dacă polițiștii sau soldații Gărzii Naționale ruse ar fi autorizați să patruleze acolo – o condiție inacceptabilă pentru Kiev.

Ucraina a dorit ca administrația Trump să facă presiuni asupra Moscovei pentru a-și mai flexibiliza poziția. Negociatorii ucraineni au început să numească zona propusă Donnyland – un teritoriu care nu ar fi controlat pe deplin de niciuna dintre părți și care ar fi prezentat ca o realizare a lui Trump.

Samuel Charap, politolog la RAND Corporation, care a urmărit îndeaproape negocierile, a argumentat că atât Moscova, cât și Kievul au dat dovadă de o anumită flexibilitate în privința viitorului acestei părți din Donbas aflate încă sub control ucrainean.

Pentru Ucraina, o preocupare esențială este riscul ca cedarea acestui teritoriu, împreună cu fortificațiile construite acolo, să faciliteze o eventuală nouă invazie rusă. Potrivit lui Charap, Ucraina pare să vadă un avantaj de securitate în asocierea numelui lui Trump cu zona respectivă.

„Girul lui Trump asupra unei zone economice libere ar reprezenta, cred eu, un fel de element de descurajare”, a spus Charap, referindu-se la perspectiva Ucrainei.

O altă propunere a fost „modelul Monaco”, o referire la statul-oraș de pe coasta franceză a Mediteranei. La fel ca Donnyland, se referea la un posibil ministat semi-autonom care ar beneficia de un statut de zonă economică offshore. Sintagma „modelul Monaco” a apărut în proiecte de tratat, în timp ce Donnyland a fost folosit doar în discuții, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre strategiile de negociere ale Ucrainei.

Discuțiile s-au blocat însă la sfârșitul lunii februarie pe problema teritorială, chiar în momentul în care războiul din Iran a distras atenția echipei americane de negociere. Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia va accepta doar controlul juridic deplin asupra Donbasului. Iar Zelenski a minimizat perspectiva cedării de teritoriu în schimbul păcii, spunând că acest lucru ar fi „o mare greșeală.”

De atunci, Rusia și Ucraina nu și-au modificat pozițiile privind controlul teritorial, chiar dacă discuțiile au continuat pe alte subiecte, inclusiv angajamentele americane de garantare a securității postbelice a Ucrainei, potrivit unor persoane familiare cu negocierile.

Un negociator ucrainean a creat chiar și un steag pentru Donnyland – verde și auriu – și un imn național, folosind ChatGPT, a precizat o persoană la curent cu strategiile de negociere ale Ucrainei. Nu este clar dacă partea americană le-a văzut vreodată.