Ucrainenii au atacat cu drone o bază militară rusească din Tambov și rafinării de petrol. Apărarea aeriană a Moscovei e în alertă

Ucrainenii au atacat cu drone o bază militară rusească din Michurinsk, regiunea Tambov, vineri dimineață, potrivit agențiilor media din Rusia. Atacuri au fost raportate și în regiunile ruse Saratov, Moscova, Tula, Belgorod și Kaluga, scrie Kyiv Independent.

Fabrica JSC Progress din orașul Michurinsk din regiunea Tambov a fost atacată peste noapte, au relatat canalele de știri rusești Telegram , citând locuitori locali. O dronă ar fi lovit atelierul uzinei, provocând un incendiu.

Huge secondary explosions as Ukraine strikes the Bryansk Airport in Russia tonight pic.twitter.com/AnlgrfrPTE