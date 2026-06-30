Un al doilea superiaht al lui Putin a părăsit Rusia. Nava, folosită și de amanta liderului rus, se îndreaptă spre o stațiune din Turcia

Superiahtul „Victoria”, folosit de Putin și amanta sa, Alina Kabaeva. Foto: Profimedia Images

Un al doilea superiaht, folosit de președintele Vladimir Putin și amanta sa Alina Kabaeva, a părăsit Rusia, informează The Moscow Times. Iahtul se numește „Victoria”, are 71 de metri și, conform datelor MarineTraffic, pe 26 iunie, iahtul a părăsit regiunea Krasnodar și s-a îndreptat spre Turcia prin Bosfor. În perioada 28-29 iunie, nava a fost ancorată în Istanbul, apoi s-a îndreptat spre stațiunea turistică Bodrum, unde urmează să ajungă marți seara.

Cu doar o zi în urmă, un alt super-iaht, Graceful, despre care Forbes arată că i-ar aparține tot lui Vladimir Putin, a traversat apele teritoriale daneze, însoțit de două nave militare rusești. Potrivit publicației daneze DR, iahtul „Graceful” a trecut în noaptea de 29 iunie prin strâmtoarea Great Belt, iar dimineață a navigat pe lângă insula Anholt, cu destinația Turcia, unde e așteptată să sosească pe 12 iulie.

Ambele iahturi au fost construite la uzina Sevmaș. Formal, „Victoria”, a cărei valoare în 2023 a fost estimată la 50 de milioane de dolari, aparține prietenului lui Putin, miliardarul Ghenadi Timșenko. Iahtul are portul de bază la Soci și face croaziere regulate către Capul Idokopas, unde se află așa-numitul „palatul al lui Putin”. O cunoștință a Alinei Kabaeva a spus că ea și prietenii ei folosesc adesea acest vas.

Costul iahtului „Graceful” este estimat la 100 de milioane de dolari. Nava a a fost pusă pe lista sancțiunilor SUA, după invazia Rusiei în Ucraina, motiv pentru care și-a schimbat ulterior numele în „Orca”. Chiar înainte de începerea războiului, iahtul era în reparații la șantierul naval din Hamburg.

În total, potrivit anchetatorilor, Putin are nouă iahturi: pe lângă cele de mai sus, acestea sunt "Ceaika" de 54 de metri (anterior numit „Sirius”) în valoare de 30 de milioane de euro, „Shellest” de 46 de metri (23,9 milioane de dolari), „Aldoga” de 37 de metri (14-16 milioane de dolari), „Nega” de 32 de metri (12,2 milioane de dolari), „Olympia” de 57 de metri (37 milioane de dolari), „Orion” de 38 de metri (14-16 milioane de dolari) și „Șeherezada” de 140 de metri (583,1 milioane de euro).