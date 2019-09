Un australian a filmat cu drona cum un rechin uriaș se apropia de un surfer. Ce a urmat. VIDEO

Un australian a filmat cu o dronă momentul în care un rechin se apropie de un surfer, aflat în larg.

Christopher Joye a postat imaginile pe Twitter.

Bărbatul s-a folosit de boxele dronei pentru a alerta surferul, care în cele din urmă s-a întors la țărm teafăr.

At Werri Beach today this large shark was approaching a surfer, and I used my drone's speaker system to warn him. Watch him look up at the drone, then bolt, with the sudden splashing warding off the approaching shark @smh @FinancialReview pic.twitter.com/awjDHMoUVq