Un băiat de 11 ani din Canada a murit de rabie după ce s-a trezit cu un liliac pe față

La 19 zile după incident, copilul a început să se simtă rău. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un băiat de 11 ani din Canada a murit de rabie după ce s-a trezit cu un liliac pe nas și pe gură. Copilul a reușit să alunge liliacul, iar tatăl lui l-a capturat într-un recipient înainte de a-l elibera, relatează BBC. Infecțiile cu virusul rabic la oameni sunt foarte rare în Canada. Medicii au precizat că acesta este primul caz de infectare locală înregistrat în Ontario din 1967.

Incidentul a avut loc în timpul unei vizite pe care copilul o făcea împreună cu familia la o cabană din nordul provinciei Ontario, în 2024, potrivit unui raport publicat luni în Canadian Medical Association Journal.

Băiatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a îndepărtat liliacul de pe față, iar tatăl său a prins mamiferul într-un recipient și l-a eliberat, ulterior, în exterior.

Părinții nu au solicitat imediat îngrijiri medicale, întrucât fiul lor nu prezenta răni vizibile și au considerat că liliacul nu avea un comportament neobișnuit, se arată în raport. Jurnaliştii de la CNN au scris că, la 19 zile după incident, copilul a început să să resimtă o senzație progresivă de furnicături și amorțeală pe partea dreaptă a feței, urmate de umflarea feței și pierderea apetitului.

Potrivit publicației Canadian Medical Association Journal, în zilele următoare familia l-a dus de mai multe ori la unități medicale de urgență, iar medicii din clinici și spitale au încercat să stabilească diagnosticul pe baza simptomelor prezentate.

Inițial, la un centru de primiri urgențe, medicii i-au prescris băiatului un tratament antiviral utilizat împotriva infecțiilor provocate de virusul herpes, pentru că au presupus că ar putea suferi de paralizia Bell, o afecțiune care provoacă paralizia temporară a mușchilor de pe o parte a feței.

Ulterior, copilul a ajuns de două ori consecutiv la spital. La prima prezentare, medicii au suspectat că suferă de gingivostomatită herpetică, o afecțiune virală care provoacă leziuni la nivelul buzelor sau gurii cauzate de herpes. Apoi, a revenit a doua zi, la spital, cu slăbiciune pe partea dreaptă a feței, sensibilitate redusă și vorbire neclară.

În timp ce aștepta internarea, băiatul a făcut febră de 39°C, a început să aibă dificultăți la înghițire, stări de confuzie și halucinații vizuale. Starea lui s-a agravat rapid în aceeași zi, iar medicii au fost nevoiți să îl intubeze și să îl interneze în secția de terapie intensivă pediatrică, conform raportului.

Medicii din cadrul Departamentului de Pediatrie și Sănătatea Copilului al Universității din Manitoba, Canada, au declarat că suspectau că băiatul era infectat cu virusul rabic, au mai transmis jurnaliştii de la BBC.

Câteva zile mai târziu, rezultatele testelor au confirmat diagnosticul de rabie – acest lucru s-a întâmplat în a patra zi de spitalizare. Totodată, Agenția Canadiană pentru Inspecția Alimentelor a identificat ulterior o variantă a virusului rabic specific liliacilor.

Copilul a murit la 17 zile după ce a fost internat în spital. El nu avea antecedente de alergii, nu intrase în contact cu persoane bolnave, nu fusese mușcat de căpușe și nici nu călătorise recent în afara Canadei.

Infecțiile cu rabie la oameni sunt rare în Canada, însă în fiecare an sunt confirmate câteva mii de cazuri la animale. Potrivit Asociației Canadiene de Medicină Veterinară (Canadian Veterinary Medical Association - CVMA), din 1924 și până în prezent au fost înregistrate doar 28 de decese cauzate de această boală.

"Acest număr redus de cazuri de rabie se datorează programelor extinse și continue de vaccinare. Întreruperea acestor programe poate duce la reapariția bolii", se arată pe site-ul organizației.

Acesta a fost primul caz raportat de rabie contractată local în Ontario din 1967, au precizat medicii.

Orice contact om - liliac este considerat cu"risc ridicat"

Rabia este un virus care afectează sistemul nervos central al oamenilor și altor mamifere și este aproape întotdeauna fatal odată ce apar simptomele. Se transmite prin mușcătura sau zgârietura unui animal infectat sau dacă fluidele acestuia ajung în ochi, nas, gură sau într-o rană deschisă, conform site-ului Asociației Canadiene de Medicină Veterinară.

În Statele Unite, mai puțin de 10 persoane mor anual din cauza rabiei, arată statisticile. Totuși, boala rămâne o amenințare serioasă de sănătate publică, fiind prezentă în fauna sălbatică din întreaga țară, cu excepția statului Hawaii.

La nivel global, rabia reprezintă un risc major în peste 150 de țări, în special în Africa și Asia, provocând zeci de mii de decese anual, iar copiii sub 15 ani reprezintă 40% dintre victime, potrivit Organizația Mondială a Sănătații (2024).

Câinii sunt responsabili pentru 99% dintre cazurile de rabie la oameni, potrivit OMS, însă în America, unde boala este mai bine controlată, liliecii reprezintă principala sursă de infectare.

Simptomele la oameni apar de obicei la 20 - 60 de zile după expunere, dar pot debuta și mai devreme sau mai târziu. Acestea includ simptome asemănătoare gripei, febră, dureri de cap, slăbiciune sau durere la locul mușcăturii, urmate de dificultăți la înghițire, salivare excesivă, spasme musculare, convulsii, confuzie, anxietate, teamă de apă și comportament anormal.

Asociația Canadiană de Medicină Veterinară recomandă evitarea contactului cu animale necunoscute, raportarea animalelor sălbatice cu comportament suspect și vaccinarea animalelor de companie.