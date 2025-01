Un fotbalist de 16 ani a murit pe un teren din Brazilia, în timp ce apăra o lovitură de la 11 metri

Edson Lopes Gama, un fotbalist brazilian în vârstă de 16 ani, a murit în timpul unui meci din liga locală, în apropiere de oraşul Maues, în nordul statului Amazonas, potrivit CNN.

Tragedia a avut loc în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în jurul orei 1 dimineaţa. Adolescentul, care juca pe postul de portar, s-a prăbuşit pe teren după ce a primit o lovitură de pedeapsă în piept, potrivit presei locale.

O înregistrare video a incidentului a fost postată pe internet. Edson Lopes Gama apare desculţ în faţa liniei porţii sale, purtând pantaloni scurţi de culoare deschisă şi un tricou albastru. În timp ce încerca să oprească şutul, el şi-a întins braţele şi picioarele în acelaşi timp, înainte de a cădea pe spate şi de a se încovoia. Mingea l-a lovit între stern şi diafragmă. Se pare că şi-a pierdut imediat cunoştinţa. Martorii de la faţa locului au explicat că au încercat să îl resusciteze, dar fără succes.

Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito em partida de futebol no AM



Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Edson Lopes Gama se preparando para defender um pênalti quando foi atingido por uma bolada no peito e caiu no chão. pic.twitter.com/9IpxTNNJco