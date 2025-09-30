Un miliardar chinez minează criptomonede consumând curentul Norvegiei. Guvernul de la Oslo se pregătește să-l interzică

În Trodheim clima este răcoroasă deci centrele de date pot fi răzite cu energie mai puțină. De aceea orașul a deveniț ținta ”regelui criptomonedelor”. Foto: Getty

În afara orașului Trondheim, unul dintre cele mai mari centre de date din Norvegia a ajuns în mâinile unuia dintre cei mai influenți antreprenori din industria criptomonedelor: miliardarul chinez Jihan Wu. Cunoscut drept fondator al companiei Bitmain și supranumit „tycoon-ul cripto”, Wu deține astăzi două centre de minare – Tydal Data Center și Troll Housing – cumpărate în aprilie 2024 pentru suma de 350 de milioane de coroane prin compania sa Bitdeer, listată la bursă în SUA.

Cele două centre au devenit un punct fierbinte al dezbaterii politice din Norvegia. Motivul: consumul uriaș de energie electrică. Datele oficiale arată că la Tydal, o treime din consum merge direct către minarea de criptomonede, iar la Troll procentul ajunge la 97%. În total, cele două au acces la aproximativ 247 megawați – o cifră apropiată de controversatul proiect de electrificare de la Melkøya, care a primit 350 megawați, scrie e24.no.

Practic, centrele funcționează non-stop, 24 de ore din 24, ceea ce ridică semne de întrebare asupra beneficiilor reale pentru societate. „Guvernul vrea ca energia noastră să fie folosită pentru valoare adăugată, nu pentru minarea de criptomonede care are o utilitate redusă pentru comunitate”, a transmis ministra digitalizării, Karianne O. Tung.

De ce Norvegia?

Norvegia a atras atenția investitorilor cripto datorită climatului rece – ideal pentru răcirea serverelor – și a energiei regenerabile relativ ieftine. Jihan Wu, stabilit acum în Singapore, este un vechi client al acestor centre norvegiene și și-a manifestat interesul pentru piață încă din 2018.

Haakon Bryhni, fost director al Tydal, susține că el și fondatorul Troll au fost „forțați să vândă” din cauza presiunii fiscale. Tot el afirmă că, deși în prezent o parte importantă a infrastructurii este folosită pentru cripto, obiectivul pe termen lung este trecerea către alte domenii, în special inteligența artificială.

Guvernul vrea interdicție

În fața exploziei de centre cripto, mai ales în nordul țării, guvernul norvegian a anunțat că pregătește un moratoriu temporar asupra activității de minare. Măsura vine după ce parlamentul a cerut un plan concret de oprire a noilor centre.

Totuși, inițiativa nu va afecta direct Tydal și Troll, pentru că acestea există deja. Interdicția ar urma să se aplice doar pentru construcția unor noi facilități dedicate exclusiv cripto-minării.

Dezbaterea este însă departe de a se încheia. În timp ce autoritățile cer ca energia să fie direcționată spre sectoare strategice, cum ar fi digitalizarea și tranziția verde, antreprenorii ca Wu văd Norvegia ca pe o oportunitate unică pentru dezvoltarea tehnologiilor de vârf – fie ele cripto sau AI.