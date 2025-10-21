Un obiect misterios s-a izbit de un avion, aflat în aer şi unul dintre piloţi a fost rănit. "Toți ne țineam respirația"

La scurt timp după impact, piloţii aflaţi la manşa aeronavei au decis să aterizeze de urgenţă în Salt Lake City. Sursa foto: X/Oeingo Boeing-Go

Scene de groază au trăit călătorii aflaţi într-un avion al companiei United Airlines, care a decolat de la Denver, capitala statului Colorado. Şi asta după ce un obiect misterios s-a izbit de partea din faţă a aeronavei în timp ce se afla în aer. Unul dintre piloţi a fost rănit şi s-a decis să se facă o aterizare de urgenţă, a relatat New York Post. Una dintre pasagere a povestit momentele care i-au şocat pe cei mai mulţi dintre cei aflaţi la bordul avionului. "Toți ne țineam respirația până la final. Se simțea, cu siguranță, tensiunea în întregul avion", a declarat femeia.

Un obiect misterios s-a izbit de un avion United Airlines, aflat în aer

Zborul United 1093, care plecase din Denver spre Los Angeles, a efectuat o aterizare de urgență joia trecută, la Salt Lake City, după ce un obiect dur neidentificat a lovit parbrizul cabinei de pilotaj cu o forță atât de mare, încât a spart un strat de sticlă și l-a rănit pe unul dintre piloți, potrivit sursei citate. Incidentul şocant a avut loc la o altitudine de aproape 11 kilometri.

Heather Ramsey, una dintre cele 134 de pasagere din avionul United Airlines, a declarat pentru Fox 11 că, întâmplător, filma răsăritul soarelui pe fereastră când cei șase însoțitori de zbor au început să se agite. "O însoțitoare de zbor a ridicat vocea și i-a spus celeilalte: «Înapoi. Du-te în spatele avionului, oprește serviciul»", a povestit Heather Ramsey, au scris jurnaliştii publicaţiei New York Post.

HOLY CRAP!!! A MAX8 hit a falling object at FL360 yesterday!!! pic.twitter.com/OBx8eUiq4w — Oeingo Boeing-Go (@oeingoboeing) October 18, 2025

Ulterior, femeia a mai spus că, după câteva secunde de la acest anunţ care i-a îngrozit pe mulţi dintre călători, echipajul a anunțat prin interfon că "Avem vești proaste. Avionul s-a ciocnit cu un obiect".

După impactul cu obiectul misterios, aeronava a coborât rapid 3.000 de metri, în timp ce Heather Ramsey spunea că nu se putea gândi decât la faptul că "ar putea să se prăbușească în orice moment".

"Toți ne țineam respirația până la final. Se simțea, cu siguranță, tensiunea în întregul avion", mai precizat Heather Ramsey în timpul declaraţiilor.

Oficialii nu au reușit încă să identifice obiectul misterios, dar acesta a fost suficient de mare încât să provoace pagube semnificative. Impactul a spart parbrizul și a împrăștiat cioburi de sticlă către pilotului, care i-au tăiat brațele.

Heather Ramsey a spus că încearcă să găsească o explicație rațională pentru ceea ce ar fi putut lovi avionul la o altitudine de aproape 11 kilometri.

"Pare un pic cam sus pentru o pasăre. Oamenii spun că ar putea fi resturi metalice, resturi spațiale, drone", a mărturisit aceasta, potrivit sursei citate.

Una dintre pistele anchetatorilor: posibile resturi spațiale

Administrația Federală a Aviației a menționat că niciun avion comercial nu a fost lovit vreodată de resturi spațiale – iar dacă s-ar întâmpla acest lucru, șansele sunt, totuși, mai mici de una la un trilion.

Potrivit NASA, cantitatea de deșeuri spațiale care orbitează în jurul Pământului este în continuă creștere iar agenția urmărește peste 25.000 de bucăți mai mari de 10 cm. Cu toate acestea, majoritatea se află pe orbită la peste 1.600 de metri deasupra locului unde a avut loc coliziunea.

Toți pasagerii zborului United 1093 au fost debarcați în siguranță și duși la destinația finală cu un alt avion, au mai precizat oficialii de la compania aeriană.

Aeronava se află încă în întreținere, echipajele lucrând "pentru a repara avariile la parbrizul său multistrat", a declarat United Airlines într-un comunicat.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor investighează coliziunea bizară, inclusiv analiza stratului spart al parbrizului în laboratoarele sale, potrivit unui comunicat.