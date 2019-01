Un prezentator TV din Egipt a fost condamnat la închisoare cu executare. Ce a făcut în direct

Foto: Twitter

Un prezentator al unei emisiuni de televiziune a fost condamnat la un an de închisoare cu executare de un tribunal din Egipt pentru faptul că a intervievat un homosexual în anul 2018, a anunţat duminică o sursă judiciară, citată de AFP.



Prezentatorul TV Mohamed al-Gheiti, care s-a declarat de mai multe ori împotriva homosexualităţii, a fost declarat vinovat după ce fusese acuzat că a promovat această orientare sexuală şi că a adus, astfel, o ofensă la adresa religiei.



De asemenea, prezentatorul a fost condamnat la plasarea sub supraveghere timp de un an şi la plata unei amenzi de 3.000 de lire egiptene (130 de euro), a declarat Samir Sabri, avocatul acuzării.



Mohamed al-Gheiti poate să facă apel şi, în acest caz, poate să rămână în libertate în aşteptarea noului verdict, cu condiţia să plătească o cauţiune de 1.000 de lire egiptene (50 de euro), potrivit avocatului Samir Sabri, care nu a precizat dacă jurnalistul a luat o decizie în acest sens.



Codul Penal egiptean nu interzice explicit homosexualitatea, însă tribunalele folosesc acuzaţiile de „dezmăţ” şi „prostituţie” pentru a-i condamna pe homosexuali.