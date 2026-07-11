Una dintre cele mai mari economii petroliere ale Africii adopta yuanul: "China mai face un pas spre detronarea dolarului"

2 minute de citit Publicat la 15:25 11 Iul 2026 Modificat la 15:25 11 Iul 2026

Legăturile comerciale ale celor două țări au făcut ca yuanul să fie din ce în ce mai relevant pentru sistemul financiar al Angolei. Foto: Getty Images

Campania Chinei de extindere a utilizării yuanului la nivel global a câștigat un nou punct de sprijin în Africa, după ce Angola, unul dintre cei mai mari producători de petrol de pe continent, a permis băncilor comerciale să utilizeze moneda chineză pentru a acoperi o parte din rezervele obligatorii în valută. Potrivit experților, măsura evidențiază influența financiară tot mai mare pe care Beijingul o exercită în Africa și eforturile Chinei de a detrona dominația dolarului american.

Conform unei directive emise de Banca Angolei pe 2 iulie și publicată joi, băncile pot utiliza acum yuanul chinezesc alături de dolarul american, euro și randul sud-african pentru a îndeplini cerințele de rezervă valutară, scrie Business Insider Africa.

Rezervele obligatorii sunt fonduri pe care băncile comerciale sunt obligate să le dețină la banca centrală pentru a sprijini stabilitatea financiară și a gestiona lichiditatea în cadrul sistemului bancar.

China a fost cel mai mare partener comercial al Angolei

Deși directiva pare a fi o ajustare tehnică de reglementare, ea reflectă relația economică din ce în ce mai strânsă a Angolei cu China.

China a fost cel mai mare partener comercial al Angolei de ani de zile, cumpărând majoritatea exporturilor de țiței ale țării, finanțând în același timp drumuri, căi ferate, proiecte energetice și alte infrastructuri în valoare de miliarde de dolari în ultimele două decenii.

Legăturile comerciale ale celor două țări au făcut ca yuanul să fie din ce în ce mai relevant pentru sistemul financiar al Angolei.

Această mișcare vine și în contextul în care Angola continuă să își consolideze sectorul financiar în urma recentelor reforme bancare care vizează îmbunătățirea rezilienței, a gestionării lichidității și a stabilității financiare.

Decizia Angolei se înscrie în efortul mai amplu al Beijingului de a internaționaliza yuanul.

China a intensificat inițiativele de încurajare a utilizării monedei sale în decontările comerciale, plățile transfrontaliere și gestionarea rezervelor, în special pe piețele emergente, unde comerțul și investițiile chineze au crescut rapid.

În urmă cu doar câteva săptămâni, banca centrală a Chinei a autorizat noi acorduri de compensare în renminbi în Africa prin intermediul unor parteneri bancari majori, facilitând decontarea tranzacțiilor direct în yuani de către întreprinderile de pe continent.

Adoptarea tot mai mare a monedei chineze este determinată nu numai de ambițiile Beijingului, ci și de eforturile unor economii emergente de a diversifica monedele de plată și de rezervă, de a reduce costurile de schimb valutar și de a aprofunda comerțul cu China.

Dolarul încă domină

Ultima politică nu semnalează o îndepărtare de dolarul american, care rămâne de departe moneda de rezervă și comercială dominantă la nivel mondial.

Dar, schimbarea oferă băncilor angoleze o flexibilitate mai mare pentru a deține rezerve în moneda unuia dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai țării, sprijinind în același timp afacerile transfrontaliere cu China.

Pentru Angola, decizia reflectă mai mult realitățile economice decât ideologia. Fiind unul dintre cei mai mari exportatori de țiței din Africa și beneficiar de lungă durată al finanțării chineze, încorporarea yuanului în cadrul său de rezerve aliniază regulile bancare ale țării cu structura fluxurilor sale comerciale și de investiții.