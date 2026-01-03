Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro cere mobilizarea „forțelor sociale și politice”

Publicat la 11:23 03 Ian 2026

Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Sursa foto: Getty Image

Guvernul Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat atacuri aeriene împotriva ţării sud-americane, scrie The Guardian.

Explozii puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas sâmbătă dimineață, iar zona de sud a orașului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate.

Într-un comunicat, guvernul Venezuelei a confirmat că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua. Venezuela acuză că aceste lovituri au fost lansate de SUA.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, se arată în comunicatul guvernului Venezuelei, care solicită comunităţii internaţionale să denunţe ceea ce numeşte o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care pune în pericol milioane de vieţi.

Comunicatul anunţă și că preşedintele Nicolás Maduro a „ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare naţională” şi a proclamat „stare de tulburare externă pe întreg teritoriul național”.

Maduro a îndemnat „toate forțele sociale și politice din țară să activeze planurile de mobilizare și să condamne acest atac imperialist”.