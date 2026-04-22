Vești proaste pentru Trump. Virginia redesenează circumscripțiile electorale, iar democrații pot câștiga 10 din 11 mandate în noiembrie

Publicat la 18:56 22 Apr 2026 Modificat la 18:56 22 Apr 2026

Afișe electorale la referendumul din statul american Virginia. Foto: Getty Images

Alegătorii din Virginia au aprobat, marți, un referendum pentru redesenarea hărții congresionale a acestui stat american, scrie The New York Times, care face o analiză consecințelor votului din perspectiva următorului scrutin legislativ din noiembrie.

În baza noii configurații, apare posibilitatea ca în toamnă democrații să câștige până la patru mandate deținute anterior de republicani în Camera Reprezentanților.

De asemenea, demersurile Partidului Democrat, de a prelua majoritatea în Camera Reprezentanților cu ocazia alegerilor de la mijloc de mandat (midterm elections) primesc un nou impuls.

Noile circumscripții din Virginia, proiectate de legiuitorii democrați și aprobate de guvernatoarea Abigail Spanberger, au fost gândite pentru a aduce Partidului Democrat american 10 din cele 11 mandate de reprezentant în legislativul de la Washington, comparativ cu șase, cât controlează în prezent.

Referendumul care a validat noile circumscripții reprezintă cel mai recent episod din „războiul redesenării districtelor electorale” purtat de republicani și democrați la nivel național.

Termenul consacrat în politica americană este „gerrymandering”.

Cursa a fost lansată anul trecut de președintele Donald Trump și republicanii din Texas, în încercarea de a proteja majoritatea fragilă a partidului în Cameră.

Echilibru relativ în războiul redesenării circumscripțiilor

Votul din Virginia, combinat cu o situație similară de „gerrymandering” concretizată anul trecut în California, sub conducerea guvernatorului Gavin Newsom, face ca disputa privind redesenarea hărților electorale să ajungă, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, la un echilibru aproximativ.

Necunoscutele rămase sunt statul Florida, unde republicanii ar putea încerca să obțină mai multe mandate prin gerrymandering, și Curtea Supremă. Instanța urmează să adopte o decizie majoră privind Legea Drepturilor Electorale, în legătură cu care se estimează că ar putea declanșa o ultimă rundă de redesenări înainte de scrutinul midterm.

Democrații din Richmond și Washington au orchestrat ofensiva de redesenare din Virginia încă din toamna trecută, pentru a contracara inițiativele republicanilor în statele dominate de aceștia.

Procesul a presupus ca democrații din legislativul statal să voteze de două ori pentru anularea unui amendament constituțional din 2021, care crease o comisie independentă de redesenare.

Apoi, noua configurație a circumscripțiilor a fost aprobată prin referendumul de marți, pentru a intra în vigoare înainte de alegerile din noiembrie.

Zeci de milioane de dolari au fost direcționați către campania referendumului, alegătorii fiind bombardați cu reclame și materiale electorale. Tabăra democrată, care a susținut votul „Da”, a strâns mai multe fonduri, însă republicanii, care au militat pentru „Nu”, au cheltuit masiv, la rândul lor, în ultimele etape.

Tensiunea în rândul democraților a atins un vârf în săptămânile recente.

Trump: Dacă democrații preiau majoritatea în Cameră în noiembrie, va fi un dezastru

Hakeem Jeffries, congresman din New York și liderul minorității democrate din Cameră, a susținut referendumul, iar o organizație non-profit apropiată acestuia a alocat cel puțin 38 de milioane de dolari pentru campanie.

De cealaltă parte, șeful republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a participat la evenimente împotriva referendumului, încercând să păstreze majoritatea republicană.

În ultima fază a campaniei, democrații au insistat că votul pozitiv la referendum reprezintă o oportunitate pentru ca alegătorii să își exprima opoziția față de Donald Trump.

„Niciun stat nu a fost afectat mai mult decât Virginia, în sens negativ, de politicile lui Trump”, a explicat reprezentantul democrat James Walkinshaw.

Trump a rămas relativ tăcut în privința referendumului din Virginia până în ajunul votului, când a intervenit într-o emisiune radio din statul respectiv și a participat la o teleconferință cu susținătorii.

El a avertizat că, dacă democrații vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților la alegerile de la jumătatea mandatului, „va fi un dezastru”.

„Nu știu dacă știți ce înseamnă 'gerrymandering', dar nu e un lucru bun”, a spus președintele republican, în condițiile în care atât republicanii, cât și democrații forțează reconfigurarea circumscripțiilor în statele pe care le conduc.

Aprobarea referendumului consolidează statutul statului Virginia ca bastion democrat.

Republicanii nu au mai câștigat aici în alegerile prezidențiale din 2004, nu au mai obținut un mandat de senator din 2002 și au reușit să impună un singur guvernator republican, pe Glenn Youngkin, din 2009 încoace.

În noiembrie, Abigail Spanberger a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator cu un avans de 15 puncte procentuale, iar democrații au obținut 64 din cele 100 de locuri în legislativul statal.