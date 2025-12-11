Vladimir Putin l-a sunat pe Maduro. Ce au discutat

<1 minut de citit Publicat la 18:38 11 Dec 2025 Modificat la 18:38 11 Dec 2025

Nicolas Maduro si Vladimir Putin. sursa foto: Hepta

Kremlinul anunță că Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, discuție axată pe evoluția relațiilor bilaterale după intrarea în vigoare, în noiembrie 2025, a acordului de parteneriat strategic și cooperare dintre cele două state.

Potrivit comunicatului publicat pe canalul oficial de Telegram „Кремль. Новости”, cei doi lideri „au făcut un schimb de opinii privind dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie ruso-venezuelene”, având ca punct de referință noul cadru strategic de colaborare.

Kremlinul notează că Vladimir Putin „și-a exprimat solidaritatea cu poporul venezuelean” și a reconfirmat sprijinul Moscovei pentru politica președintelui Nicolas Maduro, despre care se afirmă că urmărește protejarea intereselor naționale și a suveranității Venezuelei „în condițiile presiunilor externe crescânde”.

În comunicat se precizează că a fost reconfirmată intenția ambelor părți de a continua implementarea proiectelor comune în mai multe domenii: comercial-economic, energetic, financiar, cultural-umanitar, precum și alte sectoare considerate prioritare în cooperarea bilaterală.

Convorbirea are loc într-un context geopolitic în care Rusia își consolidează alianțele cu state din America Latină, iar Venezuela își caută sprijin diplomatic și economic în afara relațiilor tradiționale din regiune.