Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Ilie Bolojan pentru mesajul transmis după cearta aprinsă cu Donald Trump în Biroul Oval

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă o serie de mesaje de mulţumire susţinătorilor săi europeni, inclusiv preşedintelui interimar al României, Ilie Bolojan, după discuţiile aprinse din Biroul Oval cu omologul său american Donald Trump, informează AFP, conform Agerpres.

Contul de pe platforma X al lui Zelenski conţinea vineri seară şi sâmbătă peste 30 de fraze de tipul: "Vă mulţumesc pentru sprijin", ca răspuns la mesajele de sprijin din partea liderilor europeni, a relatat Agerpres.

Acelaşi mesaj i l-a adresat liderul de la Kiev şi lui Ilie Bolojan, repostând totodată mesajul transmis vineri seară de preşedintele interimar al României, tot pe X.

Thank you for your support. https://t.co/enDojhlWgK