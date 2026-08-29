2 minute de citit Publicat la 06:24 29 Aug 2026 Modificat la 06:24 29 Aug 2026

Horoscop weekend 29-30 august 2026. Zodiile care încheie luna august cu schimbări importante. Sursa foto: Getty Images

Horoscop weekend 29-30 august 2026. Ultimul weekend din august aduce energie de transformare, clarificări în relații și oportunități neașteptate pe plan profesional și financiar. Luna favorizează deciziile mature, iar multe zodii vor simți nevoia să lase în urmă situațiile care nu le mai reprezintă.

Horoscop Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Weekendul te îndeamnă să încetinești ritmul și să acorzi mai mult timp familiei. O discuție sinceră poate rezolva un conflict mai vechi. În dragoste, gesturile mici vor conta mai mult decât declarațiile spectaculoase.

Numărul norocos: 9

Horoscop Taur (20 aprilie – 20 mai)

Primești o veste bună legată de bani sau de un proiect personal. Este un moment excelent pentru cumpărături importante, dar evită cheltuielile impulsive. Relația de cuplu devine mai stabilă prin comunicare.

Numărul norocos: 14

Horoscop Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Ai un weekend plin de întâlniri și conversații interesante. Cineva îți poate face o propunere care merită analizată cu atenție. În plan sentimental, sinceritatea va elimina orice neînțelegere.

Numărul norocos: 5

Horoscop Rac (21 iunie – 22 iulie)

Te concentrezi pe odihnă și pe echilibrul interior. Ai nevoie de timp pentru tine, iar natura îți poate reda energia. Financiar, evită să împrumuți bani în aceste zile.

Numărul norocos: 2

Horoscop Leu (23 iulie – 22 august)

Ești în centrul atenției și atragi ușor oamenii potriviți. Un prieten îți poate deschide o ușă importantă în carieră. În dragoste, pasiunea revine în prim-plan.

Numărul norocos: 19

Horoscop Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Soarele îți oferă încredere și claritate. Este un weekend ideal pentru a-ți stabili obiectivele lunii septembrie. O persoană apropiată îți va cere sfatul într-o problemă delicată.

Numărul norocos: 11

Horoscop Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Simți nevoia unei schimbări de decor. O excursie scurtă sau o ieșire spontană îți va schimba complet starea de spirit. În cuplu, romantismul este favorizat.

Numărul norocos: 7

Horoscop Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intuiția ta este extrem de puternică în acest weekend. Vei descoperi adevărul într-o situație care părea neclară. Evită conflictele și lasă timpul să confirme ceea ce simți.

Numărul norocos: 18

Horoscop Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Relațiile sunt tema principală a weekendului. Fie că este vorba despre partener sau despre colaboratori, compromisurile inteligente vor aduce rezultate excelente. Duminică apare o surpriză plăcută.

Numărul norocos: 3

Horoscop Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Te ocupi de organizare și de planuri practice. Reușești să rezolvi o problemă administrativă sau financiară care te preocupa de ceva timp. Ai grijă să nu exagerezi cu munca.

Numărul norocos: 22

Horoscop Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Creativitatea este la cote maxime. Dacă ai un hobby sau un proiect artistic, acum este momentul să îl dezvolți. În dragoste, o întâlnire neașteptată poate schimba perspectiva asupra unei relații.

Numărul norocos: 8

Horoscop Pești (19 februarie – 20 martie)

Casa și familia îți oferă cele mai frumoase momente ale weekendului. Poți primi o veste legată de o mutare, o renovare sau un eveniment important în familie. Ascultă-ți intuiția înainte de a lua o decizie.

Numărul norocos: 16