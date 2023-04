Președintele chinez Xi Jinping a discutat la telefon cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski

Informația a fost confirmată, miercuri. atât de președinția ucraineană, cât și de televiziunea de stat din China, CCTV.

"Am purtat o discuție telefonică lungă și semnificativă cu președintele chinez Xi Jinping.

Cred că această convorbire, precum și numirea ambasadorului ucrainean în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor noastre bilaterale", a precizat Volodimir Zelenski.

I had a long and meaningful phone call with ?? President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.