Doi pui de pisică au fost salvaţi de pompieri dintr-o fântână adâncă de 13 metri din judeţul Bihor. Intervenţia specială a fost filmată

Doi pui de pisică au fost salvaţi de pompieri dintr-o fântână de 13 metri din judeţul Bihor. Sursa colaj foto: Facebook/ISU Bihor

Misiune specială de salvare pentru pompierii bihoreni, care au coborât într-o fântână secată, adâncă de aproximativ 13 metri, pentru a salva doi pui de pisică rămași captivi în nămol, potrivit Agerpres. Proprietarul a fost cel care a cerut ajutorul la 112, după ce şi-a dat seama că nu poate salva singur micuţele feline. Intervenţia pompierilor a fost filmată. Pentru prevenirea unor astfel de incidente, reprezentanţii ISU Bihor recomandă ca fântânile și puțurile să fie bine acoperite și protejate.

Doi pui de pisică au fost salvaţi de pompierii bihoreni, după ce au căzut într-o fântână secată, adâncă de aproximativ 13 metri, aflată în curtea unei gospodării din comuna Sânmartin.

La faţa locului au ajuns pompierii Gărzii 1 Mai, care au constatat că animalele se aflau în nămol, pe fundul fântânii. Pentru recuperarea lor, unul dintre salvatori, echipat cu aparat de respirat şi cu echipamente specifice intervenţiilor în spaţii înguste şi adânci, a coborât cu ajutorul unui sistem de corzi, fiind asigurat permanent de colegi.

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Pompierul a aşezat cu grijă cei doi pui de pisică într-un recipient, care a fost apoi ridicat la suprafaţă. Animalele au fost salvate în siguranţă şi încredinţate proprietarului.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Crişana" al judeţului Bihor, intervenţia a avut loc marţi seara în jurul orei 21:25, după ce un apel la numărul unic 112 a anunţat că cele două feline au ajuns pe fundul fântânii, iar proprietarul nu le putea scoate din cauza adâncimii puţului.

ISU Bihor le recomandă proprietarilor de fântâni şi puţuri să le menţină acoperite cu capace solide şi bine fixate, să le împrejmuiască şi să verifice periodic elementele de protecţie, pentru a preveni accidentele.

Pompierii atrag atenţia că oamenii nu trebuie să încerce să coboare singuri în fântâni sau puţuri pentru salvarea unor persoane ori animale, deoarece astfel de spaţii pot prezenta riscuri grave, precum lipsa oxigenului, acumularea unor gaze toxice, surparea pereţilor sau imposibilitatea autoevacuării. În astfel de situaţii, intervenţia trebuie solicitată prin numărul unic de urgenţă 112.