Reacţia CNAS, acuzată de CE că nu le decontează farmaciilor banii la timp: La 8 iulie 2026, suntem la zi cu plățile pentru medicamente

Reacţia CNAS, acuzată de CE că nu le decontează farmaciilor banii la timp. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reacţionat după comunicatul Comisiei Europene în care se preciza că România va fi dată în judecată la CJUE din cauză că statul nu le decontează la timp farmaciilor medicamentele compensate. "La data de 8 iulie 2026, CNAS se află la zi cu plățile pentru medicamente", a transmis Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Autorităţile din România susţin, aşadar, că se află cu plăţile la zi.

"În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind acțiunea inițiată de Comisia Europeană împotriva României referitoare la întârzierile istorice la plata medicamentelor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate face următoarele precizări:

La data de 8 iulie 2026, CNAS se află la zi cu plățile pentru medicamente.

Astfel, sunt achitate integral medicamentele aferente consumului lunii martie, iar până la sfârșitul lunii iulie trebuie achitat consumul lunii aprilie.

În prezent, CNAS dispune de fondurile necesare pentru plata a aproximativ 63% din consumul lunii aprilie. Pentru diferența de aproximativ 827 milioane lei, instituția a întreprins toate demersurile necesare pe lângă Ministerul Finanțelor, astfel încât această sumă să fie pusă la dispoziție până la sfârșitul lunii, permițând achitarea integrală și în termen a obligațiilor către farmacii", a comunicat CNAS.

Comisia Europeană dă în judecată România la CJUE

Comisia Europeană a decis, miercuri, să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauză că statul nu s-a asigurat că CNAS le decontează la timp farmaciilor medicamentele compensate, în termenele stabilite prin Directiva privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE), potrivit unui comunicat al instituţiei.

Comisia consideră că întârzierile la plată înregistrate față de operatorii de farmacii din România sunt atât sistemice, cât și persistente.

Întârzierile la plăți slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și împiedică capacitatea acestora de a inova și de a se dezvolta, susţine Comisia Europeană.