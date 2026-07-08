Comisia Europeană dă în judecată România la CJUE din cauză că CNAS nu le decontează la timp farmaciilor medicamentele compensate

Comisia Europeană dă în judecată România la CJUE din cauză că CNAS întârzie cu deconturile. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană a decis, miercuri, să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauză că statul nu s-a asigurat că CNAS le decontează la timp farmaciilor medicamentele compensate, în termenele stabilite prin Directiva privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE), potrivit unui comunicat al instituţiei.

Comisia consideră că întârzierile la plată înregistrate față de operatorii de farmacii din România sunt atât sistemice, cât și persistente.

În temeiul articolului 4 alineatul (4) litera (b) din Directivă, entitățile publice care furnizează servicii de asistență medicală trebuie să achite contravaloarea tranzacțiilor comerciale într-un termen de maximum 60 de zile calendaristice.

CNAS a depășit în mod constant acest termen, mai acuză Comisia Europeană, în ceea ce privește plățile către farmaciile care furnizează medicamente pacienților. Prin faptul că nu a asigurat efectuarea plăților de către CNAS către operatorii de farmacii în termenul prevăzut, România și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei.

Comisia transmite României o scrisoare de punere în întârziere în aprilie 2024, urmată de un aviz motivat în februarie 2025 și de un aviz motivat suplimentar în ianuarie 2026. Comisia consideră că eforturile depuse de autorități au fost, până în prezent, insuficiente. Prin urmare, Comisia trimite România în fața CJUE.

Efectele întârzierii decontărilor

Întârzierile la plăți slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și împiedică capacitatea acestora de a inova și de a se dezvolta.

Întrucât întârzierile la plăți constituie un obstacol major în calea competitivității pieței unice, decizia face parte din eforturile de aplicare a legii ale Comisiei pentru a elimina barierele de pe piața unică în 11 domenii de interes, așa cum s-a anunțat în Comunicarea „Un cadru de reglementare al UE mai simplu, mai clar și mai bine aplicat”.

În mod similar, în Raportul său anual privind competitivitatea pieței unice din 2026, Comisia și-a anunțat intenția de a acorda prioritate aplicării legii împotriva întârzierii la plățile efectuate de autoritățile publice.

Poziția proactivă a Comisiei vizează asigurarea faptului că toate întreprinderile, și în special IMM-urile care reprezintă 99% din întreprinderile europene, primesc plăți la timp, permițându-le să mențină fluxuri de numerar sănătoase și să investească cu încredere în viitorul lor.

S-au plâns peste 500 de farmacii

În România, decontarea medicamentelor face parte din sistemul public de sănătate, care funcționează sub CNAS. Farmaciile din România joacă un rol esențial în acest sens. Acestea achiziționează medicamentele de la producători și distribuitori pe cheltuială proprie, după care le eliberează pacienților în cadrul sistemului național de asigurări sociale de sănătate. Ulterior, CNAS decontează farmaciilor contravaloarea medicamentelor eliberate. Practic, farmaciile finanțează în avans aprovizionarea cu medicamente, asigurând totodată accesul pacienților, în timp util, la tratamentele de care au nevoie.

În urma plângerilor formulate de asociații ale farmaciilor care reprezintă peste 500 de farmacii independente, Comisia a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României în aprilie 2024. Conform celor mai recente informații furnizate de autoritățile române, plățile către farmacii sunt efectuate, în medie, cu o întârziere cuprinsă între 62 și 79 de zile față de termenul-limită de 60 de zile.