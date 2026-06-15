"Bugetul asigurărilor de sănătate se va prăbuşi". Șeful CNAS avertizează că "viitorul nu sună bine"

Bugetul alocat medicamentelor nu mai poate fi menţinut pe termen lung, iar în 4-5 ani sistemul se va prăbuşi, a avertizat șeful CNAS. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, a declarat luni că este nevoie de o reformă a modalităţii de stabilire a preţurilor medicamentelor în România, pentru a asigura un acces mai rapid la inovaţie şi pentru a face sistemul de sănătate sustenabil pe termen mediu. Bugetul alocat medicamentelor nu mai poate fi menţinut pe termen lung, iar în 4-5 ani sistemul se va prăbuşi, a avertizat Moldovan.

Moldovan a subliniat că actualul mecanism, în vigoare de peste 15-20 de ani, trebuie adaptat la realităţile economice şi tehnologice ale vremurilor actuale.



"Modul în care a crescut bugetul pentru medicamente, respectiv 5 miliarde de lei pe an în ultimii trei ani, ne-a determinat să ne gândim la proiecţia de viitor. Şi viitorul nu sună foarte bine din perspectiva accesului la medicamente. Am avut nenumărate discuţii cu producătorii de medicamente, cu reprezentanţii acestora, şi am încercat să înţeleg fenomenul întârzierii intrării pe piaţă a moleculelor noi inovative. Am înţeles de ce se întâmplă lucrul ăsta. (...) Este momentul în care trebuie să facem un pas înainte în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor medicamentelor în România şi modalitatea de rambursare. Noi suntem ancoraţi încă în urmă cu 15-20 de ani. Este un mecanism care a funcţionat bine şi foarte bine în anumite situaţii. Dar astăzi, acest mecanism de stabilire a preţurilor şi a modalităţii de rambursare în România determină ca pacienţii din România să aibă acces la inovaţie după doi-trei ani şi timpul creşte, nu scade, în ciuda tuturor măsurilor pe care le-am luat, în ciuda creşterii bugetului", a explicat preşedintele CNAS, scrie Agerpres.



Bugetul alocat medicamentelor, a adăugat el, care a crescut cu 5 miliarde de lei anual în ultimii trei ani, nu mai poate fi menţinut pe termen lung, avertizând că în patru-cinci ani, sistemul ar putea deveni nesustenabil, afectând accesul pacienţilor la tratament.



"O creştere de 5 miliarde pe an nu este sustenabilă, pentru că pe termen mediu, adică patru-cinci ani, cu toată responsabilitatea v-o spun aici, şi sunt de faţă şi colegii mei care lucrează de zeci de ani în Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv FNUASS, în 4-5 ani va deveni nesustenabil, ca să nu spun că se va prăbuşi.

Va deveni nesustenabil, în primul rând, pentru medicamente şi pentru spitale sau invers, pentru că 30% din cheltuielile din zona sănătăţii- excluzând concediile medicale - din FNUASS sunt pe medicamente, chiar 33% în acest an. Este adevărat, la spital ajungem la 43%, cu tot cu influenţele salariale. (...) Dacă vom continua în acest ritm, pentru medicamente nu facem altceva decât să extindem, la 4-5 ani, perioada în care pacienţii din România au acces", a spus Moldovan.

Potrivit acestuia, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar trebui să beneficieze de o legislaţie modernizată, care să permită negocierea reală a preţurilor bazându-se pe o negociere transparentă şi adaptată nevoilor reale ale pacienţilor



Moldovan a evidenţiat importanţa de a lăsa piaţa să decidă preţurile într-un mod natural şi de a accelera accesul la medicamente inovatoare, afirmând că, prin aceste măsuri, ar putea fi trataţi mult mai mulţi pacienţi în condiţii de sustenabilitate pentru sistemul de sănătate.



"Haideţi să dăm posibilitatea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu o legislaţie modernă, să poată să negocieze real, iar ceea ce înseamnă astăzi 22% contracte cost-volum să devină sută la sută negociere din partea Casei de Asigurări de Sănătate. (...) Haideţi să lăsăm piaţa şi nevoile pacienţilor să decidă, pentru că în felul acesta sunt convins că cu cele 5 miliarde de lei de la an la an pe care le alocăm medicamentelor în plus faţă de anul precedent nu vom putea trata doar 30.000 de pacienţi. Dintr-un miliard de euro, tratăm 30.000 de pacienţi în plus faţă de anul anterior. Sunt convins că putem să mai punem un zero. Nu este nicio exagerare. Ştiu că zona farma este deschisă la acest deziderat", a subliniat preşedintele CNAS.