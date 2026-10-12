Securitatea comunistă i-a interzis să se căsătorească cu iubitul englez. Dar ea a fugit din țară ascunsă între baloturi de cămăși

5 minute de citit Publicat la 13:03 12 Oct 2026 Modificat la 13:03 12 Oct 2026

Document publicat de CNSAS, 12 octombrie 2026, dreapta. Sursa foto: Colaj/ Getty Images/ CNSAS Via Facebook

În România comunistă, iubirea putea deveni o problemă de securitate a statului. Relațiile cu cetățenii străini, în special cu cei din Occident, erau privite cu suspiciune, iar căsătoriile mixte puteau declanșa anchete, presiuni și sancțiuni. O poveste documentată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), publicată luni, arată cum o tânără din Sângeorz-Băi a ajuns să fugă din țară ascunsă într-un camion, după ce autoritățile comuniste i-au respins cererea de căsătorie cu un cetățean englez.

Cum încerca regimul comunist să împiedice căsătoriile cu străinii

Așa cum explică CNSAS, într-o lume normală, povestea tinerei românce și a șoferului britanic ar fi putut fi una simplă: s-au cunoscut, s-au îndrăgostit, s-au căsătorit și au trăit împreună. În România comunistă, însă, relațiile cu cetățenii străini erau considerate potențiale riscuri de securitate.

Contactele cu străinii erau strict reglementate și limitate, iar controlul devenea și mai riguros în cazul căsătoriilor. Regimul considera că mulți români foloseau aceste uniuni drept o cale de emigrare legală.

În consecință, căsătoria cu un cetățean străin trebuia aprobată mai întâi de Consiliul de Stat. Abia după obținerea aprobării, cei doi puteau merge la serviciul de stare civilă.

Odată depusă cererea, Securitatea începea să-i urmărească informativ pe cei doi viitori soți. Pentru cetățeanul român, lucrurile puteau deveni rapid complicate.

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Potrivit CNSAS, persoana era chemată în repetate rânduri la sediile organelor de securitate, anchetată și avertizată să renunțe la căsătorie. Uneori, consecințele erau pierderea locului de muncă sau exmatricularea din facultate. Dacă persoana era membră a Partidului Comunist Român, urma și excluderea din partid.

Presiunile nu se opreau aici. Prietenii și membrii familiei erau îndemnați să exercite asupra celui vizat o așa-numită „influențare pozitivă”, pentru a-l determina să renunțe la căsătorie.

Chiar și atunci când intimidările nu dădeau rezultate, aprobarea putea fi amânată luni sau ani întregi. Cererile erau lăsate în așteptare ori ignorate, iar multe erau respinse fără o explicație oficială.

Nicoletei Anitei i-a fost refuzată căsătoria cu un șofer englez

Povestea documentată în arhive începe în 1987, când Nicoleta Anitei, o tânără de 28 de ani din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, lucra la Întreprinderea de tricotaje din localitate.

În cadrul atribuțiilor de serviciu, ea l-a cunoscut pe Roy Tatlock, un cetățean englez care lucra ca șofer de TIR și venea în România pentru a încărca mărfuri destinate exportului.

Cei doi s-au îndrăgostit și au vrut să se căsătorească. Însă cererea lor nu a primit aprobarea autorităților comuniste.

După un an de așteptare, solicitarea le-a fost respinsă. În fața acestei situații, cei doi au decis să încerce să părăsească ilegal România.

Potrivit raportului întocmit de Departamentul Securității Statului la 20 martie 1989, Nicoleta Anitei a dispărut de la domiciliu și de la locul de muncă pe 8 noiembrie 1988.

Cu câteva zile înainte, pe 5 noiembrie, Roy Tatlock încărcase confecții destinate exportului în orașul Sighișoara. Pe 9 noiembrie, acesta a părăsit România prin punctul de control al trecerii frontierei Borș.

Anchetatorii au stabilit că exista posibilitatea ca tânăra să fi fost scoasă ilegal din țară cu ajutorul camionului. Datele existente indicau că, la începutul lunii decembrie 1988, Nicoleta se afla deja în Anglia.

Ascunsă într-un compartiment secret, între baloturile de cămăși

Povestea evadării a ajuns în atenția autorităților române abia în martie 1989, după ce postul britanic de radio BBC a relatat cazul, preluând informații publicate de ziarul The Sun.

Potrivit relatării difuzate de BBC pe 6 martie 1989, Roy Tatlock și-a ascuns iubita în partea din spate a camionului, într-un compartiment secret, între baloturile de cămăși care urmau să ajungă la Liverpool.

La granița dintre România și Ungaria, șoferul ar fi reușit să treacă de controalele grănicerilor și de câinii dresați fără ca tânăra să fie descoperită.

Ajunși în Ungaria, cei doi au abandonat camionul și au trecut pe jos în Austria. De acolo, au făcut autostopul până în Anglia.

Potrivit articolului din The Sun, citat în buletinul informativ al Securității, călătoria de aproximativ 3.500 de kilometri a durat trei luni.

La Dover, punctul de intrare în Marea Britanie, autoritățile britanice nu au fost inițial convinse de cazul celor doi și au amenințat că o vor trimite pe Nicoleta înapoi în România.

Roy Tatlock și-a susținut însă cauza, explicând că își pusese viața în pericol și își cheltuise toate economiile pentru a putea fi alături de femeia iubită. El a susținut că trimiterea acesteia înapoi în România ar echivala, practic, cu o condamnare la moarte.

În cele din urmă, Nicoleta a fost lăsată să intre în Marea Britanie, iar autoritățile britanice urmau să-i analizeze cererea de a rămâne în țară.

CNSAS precizează că, dacă tentativa de trecere ilegală a frontierei ar fi eșuat, tânăra ar fi putut fi repatriată. Potrivit instituției, nu risca pedeapsa cu moartea, ci, cel mai probabil, o perioadă de detenție, care putea fi executată inclusiv la locul de muncă.

Securitatea și-a sancționat propriii ofițeri

Evadarea Nicoletei Anitei a provocat o anchetă internă în cadrul Securității, iar documentele arată că instituția a încercat să stabilească modul în care cei doi au reușit să treacă frontiera.

În raportul din 20 martie 1989, Direcția I a Departamentului Securității Statului a identificat drept responsabil pentru eșecul supravegherii cazul locotenentului Oancea Gligor, din cadrul Serviciului 2 al Securității județului Bistrița-Năsăud.

Potrivit documentului, ofițerul știa despre relația dintre Nicoleta Anitei și cetățeanul englez, precum și despre intenția celor doi de a se căsători. Cu toate acestea, nu ar fi aprofundat verificările și nu ar fi identificat la timp planurile lor.

Pentru aceste deficiențe, locotenentul Oancea Gligor a fost sancționat cu cinci zile de arest cu îndeplinirea serviciului și a fost pus în discuția organizației de partid.

Colonelul Iosif Tofană, șeful Serviciului 2, a fost, la rândul său, atenționat pentru că nu exercitase un control eficient asupra subordonatului său.

Concluziile anchetei au fost apoi prezentate ofițerilor aparatului informativ.

Securitatea a luat măsuri și împotriva tinerei care reușise să părăsească țara. Deoarece Nicoleta Anitei era membră a Partidului Comunist Român, instituția a informat Comitetul județean de partid, care a decis excluderea sa.

În același timp, cetățeanul britanic Roy Tatlock a fost dat în consemn, urmând ca, în cazul în care s-ar fi întors în România, să fie cercetat informativ pentru fapta comisă.

Cum a aflat Securitatea că cei doi au reușit să fugă

Unul dintre cele mai interesante detalii ale documentelor publicate de CNSAS este chiar modul în care autoritățile române au aflat despre reușita celor doi.

La 7 martie 1989, Securitatea a întocmit un buletin radio pentru uz intern, în care era redată relatarea difuzată de BBC cu o zi înainte, în emisiunea „Actualitatea”.

Postul britanic preluase povestea publicată de The Sun, într-un articol prezentat drept un reportaj exclusiv. Relatarea descria modul în care Roy Tatlock și-a ascuns iubita în camion, trecerea frontierei, drumul prin Ungaria și Austria și sosirea celor doi în Anglia.

Astfel, Securitatea a aflat din presa britanică detaliile unei operațiuni pe care nu reușise să o împiedice.