„Copaci de aur", înalți de un metru, au fost descoperiți în adâncul Pacificului

Foto: Foto: ROV SuBastian, via O. Breedy et al. ZooKeys 2026

O nouă specie de coral de-a dreptul strălucitoare a fost descoperită în adâncurile Oceanului Pacific, într-o zonă puțin explorată din largul coastelor Costa Ricăi. Coralii, care pot atinge până la un metru înălțime, seamănă cu niște copaci pitici. Dar culoarea lor este ceea ce îi face cu adevărat spectaculoși: sunt galbeni ca aurul. De aici li se trage și numele „Laurinque elenya”, două cuvinte din limba quenya, inventată de scriitorul J.R.R. Tolkien, relatează Discover Wildlife.

Oamenii de știință de la Schmidt Ocean Institute au descoperit noua specie de coral în timp ce explorau munții submarini din largul coastelor Costa Ricăi în 2019 și 2023, potrivit studiului publicat în revista ZooKeys.

Dar nu doar coralii i-au uimit pe oamenii de știință. Formațiunile stâncoase pe care creșteau aceste coralii asemănători unor copaci erau înconjurate de mii de ofiuride, animale marine similare stelelor de mare. Cercetătorii au fost surprinși de spectacolul „magic” de copaci și stele aurii.

Foto: ROV SuBastian, via O. Breedy et al. ZooKeys 2026

Un nume inspirat de Tolkien

Noul coral este atât de diferit din punct de vedere genetic și morfologic de celelalte specii de coral, încât cercetătorii au fost nevoiți să creeze un gen complet nou pentru clasificarea sa: Laurinque.

Numele provine de la „Laurinquë”, care înseamnă „copac de aur” în quenya, limba elfilor inventată de J.R.R. Tolkien pentru romanele „Stăpânul inelelor” și „Silmarillion”.

Specia a fost denumită Laurinque elenya, nume inspirat de câmpurile de ofiuride care înconjoară coloniile de corali. „Elenya” înseamnă „stelar” sau „al stelelor” în quenya.

„Am văzut pentru prima dată grădina de octocorali în 2019 și am fost impresionată de frumusețea peisajului, care ulterior a inspirat numele taxonilor în limba elfilor”, a spus cercetătoarea principală a studiului, Odalisca Breedy, de la Universitatea din Costa Rica.

Breedy a explicat că oamenii de știință s-au chinuit să stabilească exact ce loc ocupă acest coral în arborele genealogic al coralilor, până când și-au dat seama că se uită la un gen complet nou.

„Am crezut că specia ar putea aparține unei familii și unui gen cunoscute, dar, după analiza morfologică preliminară, mi-am dat seama că era ceva foarte diferit, pe care nu îl puteam asocia cu taxonii cunoscuți. În 2023, am colectat mai multe probe, iar datorită analizelor moleculare exhaustive realizate de colegele mele, Cathy McFadden, Catalina Murillo și Andrea Quattrini, am reușit să stabilim poziția taxonomică a acestei specii uimitoare, într-unul dintre cele mai enigmatice situri”, a explicat ea.

Din cauza dificultăților logistice asociate accesului în mediile oceanice de mare adâncime și a costurilor ridicate ale expedițiilor oceanografice, formațiuni submarine precum munții submarini din Costa Rica rămân relativ puțin explorate. Acest lucru nu înseamnă însă că viața nu prosperă în aceste locuri extreme.

Descoperirea speciei Laurinque elenya este încă un exemplu al importanței oceanului de adâncime pentru o gamă vastă de forme de viață.