Perseidele au luminat cerul Germaniei, după eclipsa totală de Soare

Perseidele provin de la cometa 109P/Swift-Tuttle. Foto: Profimedia Images

La doar câteva ore după eclipsa solară de miercuri, pasionaţii de astronomie din Germania au avut parte de un alt spectacol celest, când ploaia de meteori Perseide, una dintre cele mai spectaculoase ale anului, a atins apogeul în timpul nopţii, transmite joi agenţia de presă DPA, potrivit Agerpres.

Până la 100 de meteori pe oră ar fi străbătut cerul în zonele întunecate, condiţiile de observare fiind deosebit de favorabile în acest an deoarece apogeul a coincis cu Luna Nouă.

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Lipsa luminii strălucitoare a Lunii şi cerul în mare parte senin au oferit condiţii bune de observare a ploii de meteori, în majoritatea regiunilor Germaniei. Doar unele zone din nord au avut parte de nori, potrivit Serviciului German de Meteorologie (DWD).

Watched a meteor for the first time tonight in Kalchreuth, Germany ✨



literally shouted at the sky while it went

feels magical.?



It's the Perseids, up to 100 shooting stars an hour, peaking aug 12 and 13. ☄️



Go look up, don't miss it! pic.twitter.com/DdzDOv3cSv — Ramya Chinnadurai ? (@code_rams) August 12, 2026

„Stelele căzătoare au fost vizibile chiar şi din capitala Berlin, afectată de poluarea luminoasă, înainte de ora locală 23:00”, a declarat Tim Florian Horn, directorul Planetariului Zeiss Major din oraş.

„Mai mulţi meteori fuseseră deja observaţi în ciuda luminilor intense ale oraşului”, a declarat el pentru DPA în timp ce vizitatorii stăteau adunaţi într-o zonă deschisă de lângă planetariu pentru a urmări spectacolul.

„Fiecare stea căzătoare este întâmpinată cu exclamaţii de uimire”, a subliniat Horn.

Stelele căzătoare fuseseră deja vizibile în nopţile premergătoare apogeului Perseidelor şi ar trebui să poată fi văzute în continuare în nopţile următoare, dacă vremea va fi favorabilă. Activitatea va scădea treptat, iar ploaia de meteori se va încheia pe 24 august.

Perseidele provin de la cometa 109P/Swift-Tuttle. Pământul traversează fluxul de particule minuscule pe care cometa l-a lăsat în urmă de-a lungul orbitei sale în jurul Soarelui. Când particulele pătrund în atmosfera Pământului, acestea ard şi creează dârele luminoase ce pot fi observate pe cerul nopţii.

Perseidele sunt meteori rapizi, care pătrund în atmosferă cu o viteză de aproximativ 60 de kilometri pe secundă. Unii dintre aceşti meteori pot fi văzuţi sub forma unor bile de foc excepţional de luminoase, putând atinge uneori strălucirea planetei Venus.