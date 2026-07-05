De la curățarea toaletei dintr-o navă spațială la conducerea echipelor care explorează Marte. Povestea unei cercetătoare din Anglia

Specialista a lucrat la misiuni precum roverul ExoMars Rosalind Franklin, care va explora suprafața planetei Marte. Sursa colaj foto: Getty Images

Pentru Claire Parfitt, primul contact cu o carieră dincolo de orbita Pământului a venit în timpul unui stagiu de practică, când a primit o misiune pe cât de neașteptată, pe atât de neobișnuită: să curețe toaleta unei nave spațiale. Acest lucru s-a întâmplat în adolescenţă, pe când avea doar 14 ani, şi, pe atunci, nu bănuia că mai târziu, peste ani, va coordona o echipă care planifică viitoarele misiuni de explorare a planetei Marte, relatează BBC. "Lansarea roverului Rosalind Franklin, programată pentru 2028, va fi un moment extraordinar de important. După aceea, va fi mult de muncă pentru pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman spre Marte", a declarat cercetătoarea britanică.

Originară din Nottingham, Marea Britanie, Claire Parfitt lucrează în prezent la Centrul European de Cercetare și Tehnologie Spațială (ESTEC) al Agenției Spațiale Europene (ESA), din Țările de Jos.

Însă, ea nu și-ar fi imaginat că experiența trăită la Centrul Spaţial din Leicester, la vârsta de 14 ani, o va aduce într-o zi în postura de a conduce o echipă care pregătește viitoare misiuni pe Marte. Potrivit sursei citate, cariera cercetătoarei în domeniul spațial a început cu o misiune deloc spectaculoasă: curățarea toaletei unei navete spațiale în cadrul unui stagiu de practică.

În vârstă de 42 de ani, Claire Parfitt a intrat în industria spațială după ce a obținut o diplomă în fizică și un doctorat în ingineria sistemelor de alimentare cu energie a navelor spațiale.

De atunci, ea a lucrat la misiuni precum roverul ExoMars Rosalind Franklin, care va explora suprafața planetei Marte.

Claire Parfitt a lucrat și la misiunea SMILE – cunoscută oficial sub numele de "Solar wind, Magnetospheric, Ionic Link Explorer" – care utilizează patru instrumente științifice pentru a studia modul în care Pământul reacționează la vântul solar provenit de la Soare.

Cu toate acestea, cercetătoarea își amintește și astăzi cum sprijinul primit în primii ani – inclusiv cel din partea profesorilor de științe de la Școala Fernwood din Wollaton – a contribuit la conturarea carierei sale.

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că, inițial, ea a aplicat pentru un stagiu de practică la NASA, însă cererea i-a fost respinsă. În cele din urmă, aceasta a reușit să obțină un loc de practică la Centrul Național Spațial din Leicester.

În perioada petrecută acolo, angajații pregăteau și colectau exponate pentru deschiderea principalului centru de știință spațială din Marea Britanie – Centrul Național Spațial din Leicester.

"Atunci am știut că asta este ceea ce vreau să fac toată viața. Directoarea Centrului Spațial de atunci era Alex Hall. Faptul că am văzut o femeie într-o astfel de funcție m-a ajutat să îmi imaginez că și eu aș putea avea o carieră în industria spațială", a declarat Claire Parfitt, conform sursei citate.

Specialista descrie centrul drept un loc extraordinar de inspirație și spune că experiența trăită acolo în copilărie i-a influențat decisiv parcursul profesional.

"Centrul Național Spațial din Leicester este un loc care îi inspiră pe oameni. Eu am avut șansa să fiu implicată încă de la o vârstă foarte fragedă și sunt convinsă că această experiență m-a pus pe drumul pe care îl urmez astăzi în cariera mea din domeniul spațial", a mai mărturisit Claire Parfitt.

După câțiva ani petrecuți în industria spațială din Regatul Unit, aceasta s-a alăturat, în 2019, Centrului European pentru Cercetare și Tehnologie Spațială al Agenției Spațiale Europene (ESA) din Țările de Jos.

Astăzi, Claire Parfitt descrie cariera sa drept "un vis devenit realitate" și conduce echipa responsabilă de planificarea viitoarelor misiuni de explorare umană și robotică a planetei Marte în cadrul ESA.

De asemenea, Claire Parfitt este președinta Grupului Internațional de Lucru pentru Explorarea Planetei Marte.

Ea afirmă că Marte este "un loc de o importanță științifică uriașă, care merită studiat și explorat".

"Lansarea roverului Rosalind Franklin, programată pentru 2028, va fi un moment extraordinar de important. După aceea, va fi mult de muncă pentru pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman spre Marte.

Noi trebuie să planificăm cu atenție următoarele decenii, astfel încât să protejăm planeta și să obținem cele mai valoroase date științifice pentru Europa", a mai precizat Claire Parfitt în cadrul interviului.