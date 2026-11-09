NASA îți poate trimite numele pe Titan, satelitul lui Saturn, cu misiunea Dragonfly. Ce trebuie să faci

2 minute de citit Publicat la 18:40 09 Noi 2026 Modificat la 19:03 09 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

NASA îți poate trimite numele pe suprafaţa lui Titan, satelitul planetei Saturn, la bordul misiunii Dragonfly, care va fi lansată în 2028. La sfârşitul lunii octombrie, agenţia spaţială a lansat o pagină dedicată, oferind publicului posibilitatea de a-şi înscrie numele pe această sondă spaţială, transmite luni Space.com, potrivit Agerpres.

Dragonfly este o aeronavă cu rotoare, de dimensiunea unui SUV şi propulsată de energie nucleară, pe care NASA intenţionează să o lanseze spre Titan în 2028 pentru a studia de aproape această lume de hidrocarburi.

La sfârşitul lunii octombrie, agenţia spaţială a lansat o pagină dedicată, oferind publicului posibilitatea de a-şi înscrie numele pe această sondă spaţială. Numele vor fi stocate pe un cip integrat în Dragonfly în timpul asamblării vehiculului, iar înscrierile trebuie făcute până la data de 15 ianuarie 2027.

Ca numele tău să poată ajunge pe Titan, acesta trebuie introdus pe pagina dedicată, alături de o adresă de email. La final, numele tău va apărea pe un bilet virtual destinat misiunii.

NASA precizează că misiunea nu are un „itinerar obişnuit”, deoarece, după asolizarea pe Titan în 2034, Dragonfly va zbura între zone aflate la distanţe de kilometri una de cealaltă.

„La aproape un miliard de mile distanţă, ne aşteaptă o destinaţie extraordinară. Titan dispune de o atmosferă, râuri şi lacuri, anotimpuri, dune vaste şi un peisaj bogat în materie organică”, au scris reprezentanţii NASA pe pagina dedicată misiunii.

„Odată ajunsă acolo, în 2034, Dragonfly va zbura dintr-un loc în altul pe această lume fascinantă, pentru a descoperi indicii despre acest satelit remarcabil şi despre chimia care ne-ar putea ajuta să înţelegem ingredientele necesare vieţii”, mai spune ei.

Dragonfly va fi unul dintre puţinele vehicule zburătoare care au operat pe o altă lume. Primul a fost micul elicopter Ingenuity al NASA, care a ajuns pe Marte în 2021, alături de roverul Perseverance, care este încă activ. Deşi a fost conceput pentru a efectua doar cinci zboruri, Ingenuity a reuşit să realizeze 72, înainte ca palele sale să fie deteriorate în timpul unei asolizări, pe 18 ianuarie 2024.

În prezent, NASA plănuieşte misiunea „SkyFall” pe Marte, care ar urma să utilizeze trei elicoptere şi care ar putea fi lansată spre „Planeta Roşie” chiar de la sfârşitul anului 2028.

Totuşi, Dragonfly nu este prima misiune care vizează Titan. Prima a fost cea a sondei Huygens, care a funcţionat timp de doar câteva ore pe 14 ianuarie 2005, după ce s-a desprins de nava spaţială Cassini. Huygens a fost primul modul de asolizare pe un corp ceresc din Sistemul Solar exterior. Acesta a analizat atmosfera lui Titan şi a colectat date de la suprafaţa sa.

La rândul său, sonda Cassini a survolat Titan de peste 100 de ori înainte ca misiunea să se încheie, în septembrie 2017, furnizând date valoroase pe termen lung despre acest satelit, din spaţiu. Dragonfly îşi propune să exploreze satelitul de aproape, pe parcursul a aproximativ 3,3 ani tereştri. Potrivit NASA, printre destinaţiile sale se vor număra dune şi un crater de impact recent, numit Selk.

„Se preconizează că Dragonfly va efectua câte un zbor la fiecare una-două zile pe Titan, o unitate de timp numită 'Tsol', care durează aproximativ 16 zile terestre”, au adăugat reprezentanţii NASA cu privire la această misiune.

Dragonfly se va opri în diverse situri geologice, de unde va colecta mostre de material de la suprafaţă, urmând ca acestea să fie analizate chiar la bordul vehiculului, cu ajutorul unui arsenal de instrumente ştiinţifice.

Obiectivele misiunii Dragonfly includ aprofundarea cunoştinţelor despre chimia prebiotică, adică condiţiile existente înainte de apariţia vieţii într-un anumit loc şi căutarea eventualelor condiţii propice vieţii, precum şi căutarea unor „indicatori chimici” ai vieţii, bazaţi pe apă sau hidrocarburi, conform NASA.