Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie: „Nava extraterestră” din sistemul nostru solar e, de fapt, o cometă

3 minute de citit Publicat la 10:28 24 Oct 2025 Modificat la 10:32 24 Oct 2025

Cei mai mulți oameni de știință cred că 3I/ATLAS este o cometă de proveniență interstelară iar noile fotografii par să le susțină punctul de vedere. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Hepta

Noi imagini cu obiectul interstelar 3I/ATLAS par să tranșeze disputa cu fanii teoriei că acest corp ceresc ar fi o navă extraterestră în tranzit prin sistemul nostru solar, scrie Agerpres, care citează Live Science.

Susținătorii acestei idei, printre care se numără și oameni de știință, trebuie să împace acum presupusa proveniență artificială a obiectului cu comportamentul său absolut tipic pentru o cometă, relevat de noile fotografii.

Surprinse pe 2 august de Two-meter Twin Telescope (TTT) la Observatorul Teide din Insulele Canare, acestea arată cum 3I/ATLAS emite un jet puternic de gaze şi praf în direcţia Soarelui, exact așa cum cercetătorii se așteaptă de la o cometă.

Combinând 159 de expuneri cu o durată de 50 de secunde fiecare, imaginile compozite arată nucleul înghețat al obiectului ca un punct mare, negru, înconjurat de o strălucire albă.

New detection from Teide Observatory (IAC, ULL): a faint jet on interstellar comet 3I/ATLAS



Using the Two-Meter Twin Telescope, astronomers M. Serra-Ricart, J. Licandro, and M. R. Alarcón have detected a faint sunward jet (PA ≈ 287°) extending roughly 6,000 km from the nucleus.… pic.twitter.com/wuTZhBZfbB — Galactic Hurricane (@forwhatevertime) October 16, 2025

O ruptură bruscă, în formă de evantai, a acestui inel strălucitor este provocată, conform cercetătorilor, de expulzarea unui jet consistent de materie în spațiu, în direcția Soarelui.

Imaginea a fost distribuită pe 15 octombrie site-ului The Astronomer's Telegram, care se ocupă de monitorizarea obiectelor tranzitorii prin sistemul nostru solar.

De ce emit cometele jeturi de materie spre Soare

Cometele sunt renumite pentru cozile lor strălucitoare de gaz ionizat, care se poate întinde pe sute de milioane de kilometri în direcția opusă Soarelui.

Prin comparație, jeturile cometelor sunt mult mai mici și pot fi îndreptate către Soare.

"Este doar o parte standard a anatomiei unei comete", a explicat într-un e-mail pentru Live Science Miquel Serra-Ricart, astrofizicianul care a postat noile imagini.

"Acesta este un fenomen obișnuit. Jeturile sunt îndreptate spre Soare şi coada cometei în direcția opusă", a subliniat el.

Cometele se încălzesc inevitabil pe măsură ce se apropie de Soare, dar încălzirea nu este, de regulă, uniformă.

Partea îndreptată spre astru a cometei se încălzește cel mai repede şi, dacă un anumit punct slab de pe suprafața sa se "încinge" suficient, structura superficială poate ceda, împroșcând în spațiu gaze şi praf.

"Pe măsură ce nucleul cometei se rotește, jetul poate lua o formă de evantai asemănătoare cu ceea ce vedem în noile imagini", a mai spus Miquel Serra-Ricart.

Jeturile evantai, observate și la o cometă din 2020

Celebra cometă Neowise a eliberat, la rândul său, jeturi asemănătoare unui evantai după zborul său spre Soare din 2020, conform observațiilor efectuate cu telescopul spațial Hubble la acea vreme.

O parte din materia expulzată prin aceste jeturi ajunge în coma cometei (adică în norul strălucitor care înconjoară nucleul), în timp ce o altă parte poate fi îndreptată spre coada cometei de presiunea așa-numitului vânt solar.

Acesta este motivul pentru care cometele pot avea atât un jet orientat spre Soare, cât şi o coadă în sens invers.

Nu este clar cât de departe a fost proiectat în spațiu acest jet în cazul 3I/ATLAS.

Astrofizicianul Serra-Ricart a estimat că jetul s-ar putea întinde până la aproximativ 10.000 km de la suprafața obiectului.

Jetul este probabil compus în mare parte din particule de praf şi dioxid de carbon, a adăugat el.

Ce se știe despre 3I/ATLAS

Descoperită la sfârșitul lunii iunie şi confirmată de NASA la începutul lui iulie, cometa provine dintr-un sistem stelar necunoscut mult mai îndepărtat de al nostru.

3I/ATLAS este al treilea obiect interstelar detectat vreodată.

Cu o lățime estimată între 5 şi la 11 kilometri, acesta este cel mai mare "vizitator extern" detectat care a traversat vreodată Sistemul Solar.

Este probabil foarte vechi, apariția sa producându-se, probabil, cu mai multe cu miliarde de ani înainte de "nașterea" Soarelui.

Aceste particularități dar și alte amănunte legate de traiectoria sa față de planul orbital al planetelor din sistemul nostru solar au determinat un grup mic de cercetători să susțină că obiectul ar putea fi o navă spatială extraterestră trimisă să ne spioneze.

Totuși, cei mai mulți oameni de știință sunt de părere că 3I/ATLAS este o cometă de mare viteză.

3I/ATLAS a trecut pe lângă Marte pe 3 octombrie și se apropie în prezent de punctul său cel mai apropiat de Soare, numit periheliu, pe care îl va atinge pe 29 octombrie.

Cometa se află acum pe partea îndepărtată a Soarelui şi nu va mai fi vizibilă de pe Pământ până la mijlocul lunii noiembrie.

Când va reapărea, astronomii vor avea o șansă rară de a vedea cum s-a schimbat misteriosul vizitator după întâlnirea sa cu astrul zilei.