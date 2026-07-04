Strămoși preistorici ai oamenilor, asemănători hobbiților din Stăpânul Inelelor, au supraviețuit cu resturi de la dragonii de Komodo

6 minute de citit Publicat la 14:26 04 Iul 2026 Modificat la 14:33 04 Iul 2026

Excavații la peștera indoneziană Liang Bua, unde au fost găsite fosile de Homo floresiensis. Aceștia s-ar fi hrănit cu resturi abandonate de dragonii de Komodo. Foto: Profimedia Images, Getty Images

Rudele preistorice ale omului, supranumite „hobbiți” din cauza staturii lor foarte mici, erau mai degrabă creaturi necrofage, și nu vânători pricepuți capabili să doboare animale mari sau să întrețină focul pentru prepararea hranei, arată un nou studiu citat de CNN.

Cercetarea se adaugă dovezilor tot mai numeroase potrivit cărora Homo floresiensis, care dispunea de un creier doar puțin mai mare decât cel al unui cimpanzeu, nu era atât de avansat din punct de vedere comportamental pe cât au crezut anterior oamenii de știință.

Fosilele descoperite de arheologi în 2003 în peștera Liang Bua de pe insula indoneziană Flores (foto următoare) au dus la identificarea acestui hominid de talie foarte mică.

Creatura avea un craniu de mărimea unui grapefruit și măsura aproximativ un metru înălțime.

Unelte și oase, găsite alături de scheletele de hobbiți într-o peșteră din Asia

În apropierea fosilelor de Homo floresiensis, arheologii au descoperit unelte de piatră și oase aparținând speciei Stegodon florensis insularis, o rudă dispărută a elefanților, de talia unui bizon.

Descoperirea a sugerat că hobbiții foloseau unelte pentru a vâna aceste animale de mari dimensiuni.

Oasele arse ale unor animale mai mici au privilegiat ipoteza că micii hominizi stăpâneau utilizarea focului.

Însă un astfel de comportament avansat este considerat de savanți o trăsătură evolutivă esențială asociată hominizilor cu creier mare, precum neanderthalienii, Homo sapiens (oamenii moderni) și Homo erectus.

Ultima denumire desemnează o specie umană timpurie care a trăit într-o perioadă situată în urmă cu 1,89 milioane până 110.000 de ani.

Posibila asociere dintre uneltele de vânătoare și folosirea focului în cazul lui Homo floresiensis i-a determinat pe unii cercetători să avanseze teoria că hobbiții erau înrudiți îndeaproape cu Homo erectus.

Urmele de dinți ale dragonilor de Komodo pe oase contemporane, comparate cu semnele de pe osemintele din peșteră

Dr. Elizabeth Grace Veatch, paleoantropolog specializat în evoluția dietei umane și în relațiile dintre oamenii timpurii și animale, și-a propus să examineze mai atent modul în care Homo floresiensis a supraviețuit pe această insulă izolată cu 190.000 până la 50.000 de ani în urmă.

Dr. Veatch și colegii săi au realizat o analiză complexă a oaselor de Stegodon descoperite pe insula Flores, încercând să determine ce s-a întâmplat cu acestea după moartea animalelor.

„Am vrut să aflu dacă există dovezi că Homo floresiensis era, cu adevărat, vânătorul care a fost astfel prezentat timp de decenii”, a declarat dr. Veatch, autorul principal al studiului publicat vineri în revista Science Advances și cercetător asociat în cadrul Programului pentru Originile Omului de la Muzeul Național de Istorie Naturală al Institutului Smithsonian.

Însă studiul, care a inclus și un experiment de hrănire cu un dragon de Komodo, a relevat că hobbiții își foloseau uneltele doar pentru a recupera resturile crude de Stegodon rămase după hrănirea singurului mare prădător al insulei.

În plus, cercetările au demonstrat că Homo floresiensis nu folosea focul pentru a prepara carnea.

Această concluzie, coroborată cu cercetări anterioare, reconsideră modul în care specialiștii privesc locul ocupat de Homo floresiensis în arborele evolutiv al omului.

Hobbiții ciopleau unelte, dar nu pentru vânătoare

Alături de fosilele de Homo floresiensis, au fost descoperite mii de unelte, ceea ce sugerează că acești hominizi timpurii ciopleau din silexul local instrumentele necesare pentru a desprinde carnea de pe oasele de Stegodon, a explicat Briana Pobiner, paleoantropolog la Smithsonian Institution și coautoare a studiului.

Însă cercetătorii au vrut să afle dacă urmele de pe oasele de Stegodon probează faptul că aceste erbivore de mari dimensiuni erau vânate de hobbiți.

Un Stegodon cântărea aproximativ 570 de kilograme și avea o talie de circa 1,5 metri.

În căutarea răspunsului, cercetătorii au ajuns într-un loc inedit: Grădina Zoologică Zoo Atlanta, din statul american Georgia.

Acolo, ei au urmărit un dragon de Komodo pe nume Rinca în timp ce se hrănea cu leșul unei capre.

Astfel, cercetătorii au putut colecta și înțelege mai bine tiparul urmelor pe care dinții acestor șopârle uriașe le lasă pe oase.

Echipa a utilizat tehnici de scanare 3D pe resturile rămase după "prânzul" servit de Rinca.

Semnele au fost comparate atât cu urmele de tăiere produse de uneltele de piatră folosite de oameni, cât și cu cele de pe oasele de Stegodon descoperite în peștera Liang Bua.

„Am fost surprinsă cât de mult semănau majoritatea urmelor de pe oasele de Stegodon cu cele produse de dragonii de Komodo”, a subliniat dr. Veatch.

Urmele lăsate de dinții dragonilor de Komodo apăreau mai frecvent pe porțiunile cele mai cărnoase ale corpului de Stegodon, în timp ce urmele uneltelor de piatră folosite de hobbiți se găseau pe părțile mai puțin valoroase ale animalului.

Cercetătorii cred că, la fel cum procedează în prezent cu bivolii de apă, dragonii de Komodo își foloseau mușcătura veninoasă pentru a doborî Stegodoni.

După ce marile șopârle se ospătau și plecau, populația de Homo floresiensis venea să desprindă carnea rămasă pe leșuri.

Potrivit studiului citat de CNN, hobbiții nu ar fi fost expuși riscului de otrăvire în timp ce consumau resturile, deoarece veninul dragonilor de Komodo conține proteine care sunt descompuse de enzimele digestive.

Oasele din peștera cu schelete de hobbiți dovedesc că hominizii de talie mică foloseau focul

Căutând dovezi privind utilizarea focului de către hobbiți, cercetătorii au analizat oasele de rozătoare împrăștiate prin peșteră, acumulate de-a lungul a mii de ani de la bufnițele care cuibăreau acolo.

Dacă în peșteră ar fi existat vetre de foc, oasele aflate în straturile inferioare ar fi trebuit să prezinte urme de ardere.

Însă niciunul dintre cele 4.500 de oase analizate nu era ars.

Nici oasele de Stegodon nu prezentau urme de carbonizare.

Cercetătorii au conchis că puținele oase arse descoperite în straturi arheologice mai recente reprezintă urme ale folosirii peșterii de către Homo sapiens în urmă cu aproximativ 46.000 de ani, multă vreme după dispariția atât Stegodonilor și a populației de Homo floresiensis.

Hobbiții ar fi urmat o altă linie evolutivă

Potrivit Brianei Pobiner, Homo floresiensis se hrănea probabil cu carne crudă de la animale moarte, precum și cu plante și insecte, reușind să supraviețuiască timp de mii de ani, în ciuda prezenței letale a dragonilor de Komodo.

„Având în vedere că dragonii de Komodo din prezent atacă oamenii doar ocazional și aproape niciodată fără a fi provocați, este posibil ca simplul fapt că trăiau în grupuri și erau vigilenți să fi fost suficient pentru ca Homo floresiensis să evite, în mare parte, să devină pradă”, a explicat Briana Pobiner.

Ea a adăugat că studiul evidențiază faptul că rudele preistorice ale omului, contemporane cu neanderthalienii și cu oamenii moderni, puteau avea adaptări comportamentale extrem de diferite.

Ipoteza că Homo floresiensis nu vâna și nu folosea focul ar sugera inclusiv o altă traiectorie evolutivă decât cea presupusă până acum.

Astfel, este posibil ca hobbiții să fie mai apropiați de o altă specie timpurie, care s-a separat înainte de apariția lui Homo erectus.

„Un repertoriu comportamental mai simplu ar putea indica o descendență care s-a desprins din linia evolutivă a genului Homo înainte ca aceste adaptări comportamentale mai avansate să apară la speciile ulterioare”, a explicat dr. Veatch.

Posibilă înrudire a hobbiților cu Homo habilis

Drept urmare, noul studiu întărește o ipoteză susținută de mult timp, potrivit căreia Homo floresiensis nu reprezintă o formă miniaturizată de Homo erectus, ci descinde dintr-o formă mai primitivă, asemănătoare cu Homo habilis sau cu Australopithecus.

Aceasta ar fi ajuns pe insulă în urmă cu peste un milion de ani, a arătat dr. Chris Stringer, specialist în originile omului și paleoantropologie la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, care nu a participat la noua cercetare.

Homo habilis este una dintre cele mai vechi specii cunoscute ale genului Homo.

Speciile de australopitec, precum celebra Lucy, mergeau în poziție bipedă, dar aveau un creier relativ mic, apropiat ca dimensiuni de cel al marilor maimuțe antropoide.

„Studiul consolidează opinia minoritară potrivit căreia Homo floresiensis nu aparține, de fapt, genului Homo și ar trebui reclasificat într-un alt gen - deși alegerea unei noi denumiri de gen nu va fi deloc simplă - înainte de a înțelege mai bine originea sa evolutivă”, a estimat acest specialist.