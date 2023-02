Fotografii inedite cu un râs surprins într-o pădure din Apuseni: "A stat o jumătate de oră în preajma mea"

Un localnic din satul Săcărâmb (Hunedoara) a reușit să surprindă un râs în ipostaze inedite, într-o pădure de la marginea localității miniere din Munții Metaliferi. Felina are apariții extrem de rare în preajma oamenilor.

Sursa foto: Facebook/ Daniel Almășan

Un localnic din Săcărâmb a avut parte de o întâlnire neobișnuită într-o pădure din Munții Metaliferi. Un râs i-a ieșit în cale, iar bărbatul a apucat să îl fotografieze.

"Râsul se afla la o distanță de circa 10 metri de mine și a stat aproximativ jumătate de oră în preajma mea. Se uita la mine", a relatat Daniel Almășan.

Imaginile au fost publicate pe Facebook și au stârnit entuziasmul localnicilor.

"Trebuie să aibă și pădurile din Săcărâmb un rege", a spus o localnică.

Citește și: Un șofer a găsit o vulpe în mașina sa parcată, într-un cartier din Cluj-Napoca. Jandarmii i-au lăudat reacția: "Exemplu de bune practici"

Râșii nu sunt periculoși, au auz sensibil și evită contactul cu oamenii, fapt care a făcut din prezența animalului în preajma oamenilor un lucru rar întâlnit, este de părere un alt localnic.

"S-a stabilit aici de anul trecut. L-am văzut în această vară, seara târziu, a trecut prin fața mașinii mele. M-am uitat la el (ea, cred ca era o ea) și nu-mi venea să cred. Am povestit cu un coleg biolog și mi-a spus că este pentru prima dată când este menționat un râs la Săcărâmb. Am fost discretă, din motive ușor de înțeles: se face braconaj și nu am vrut să devină trofeu", a relatat o localnică, potrivit Adevarul.ro.