Ard mașini dezmembrate ilegal în Sărulești, județul Călărași. Dezvăluiri făcute de fostul comisar al Gărzii de Mediu

? nu s-au stins, arde in timp ce vezi postarea asta și cu căderea serii altele se vor aprinde in Sintești, Bălteni, Sectorul 5, Glina, Ștefănești, Bolintin. ? e mijlocul prin care o întreaga structură de crima organizata se descurca să facă dispărute o parte din urmele celor 1000 de autoturisme dezmembrate zilnic in Romania. ? folosit pentru ars deșeuri, cabluri, plastic, uleiuri arse, sau interioarele autoturismelor produce zeci de milioane de euro anual pentru mafie, poluare mai mare decât toată încălzirea cu lemne din Muntenia și mii de decese din cele 29 000 cauzate de poluare anual, la nivel național. ? arde acum in Sărulești, unul dintre centrele unde zeci de mașini sunt dezmembrate ilegal, zilnic. Se vede de pe autostrada A2, chiar si din biroul președintelui Senatului, cu un binoclu performant. Credit video Mara G.