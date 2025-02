Lavinia Șandru: „Cred și mă lupt pentru o Românie puternică. Faptele ne definesc mai mult decât cuvintele”

Lavinia Șandru, candidata PUSL la Președinția României, vrea să facă recunoscută și respectată "România Reală" / foto: facebook

Lavinia Șandru, care a fost validată drept candidat prezidențial de către PUSL, se prezintă ca un om „normal, simplu”, cu experiență de viață și un parcurs profesional divers. Fostă jurnalistă și politician, Șandru pune accent pe onestitate și pe dorința de a contribui la o „Românie puternică”.

„Sunt un om normal, simplu, am doi copii, de 8 și 18 ani, și o anumită experiență de viață. Am absolvit Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș, am obținut un doctorat în Științe Politice, nu unul plagiat, cum au alții. Nu cred că diplomele ne definesc. Nici haina, nici diploma nu ne fac mai oameni. În politică am și realizări, am și nereușite, sunt mândră și recunoscătoare pentru că există legea mamelor, de care au beneficiat părinții a peste 2 milioane de copii.

Lucrurile negative care o să se spună despre mine, pe măsură ce voi începe să deranjez, se vor referi probabil la oamenii cu care m-am intersectat în viață. Unele aspecte o să fie 100% false, altele doar denaturate.

Sper să se spună și lucrurile adevărate despre mine. Am greșit ca orice om, dar nu am furat niciodată, n-am făcut niciodată rău intenționat și nu voi face niciodată așa ceva. Cred în Dumnezeu, dar nu-mi afișez ostentativ credința. Am trecut și prin încercări foarte grele, le-am supraviețuit și am devenit mai puternică, nu-mi plâng de milă. Am învățat că adevărul e cea mai bună strategie. Sunt departe de a fi perfectă, dar în fiecare dimineață mă trezesc cu gândul de a fi un om puțin mai bun decât ieri.

Cred și mă lupt pentru o Românie puternică, pentru că o Românie puternică înseamnă aliați puternici, o Românie slabă înseamnă adversari puternici.

Cred că faptele noastre ne definesc mult mai mult decât cuvintele altora. Fiecare om să fie judecat după faptele sale”, a transmis Lavinia Șandru.