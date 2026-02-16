Ambasadorul României în SUA, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Va sta la aceeaşi masă cu preşedintele Trump”

Ambasadorul român în SUA, Andrei Muraru. Sursă foto: Facebook

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat, luni, în direct, la Antena 3 CNN, că ţara noastră beneficiază de o serie de avantaje prin participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii al lui Donald Trump, chiar şi din calitatea de observator. "Este foarte important să fim aici, avem acces la aceste informaţii din interior, la discuţii. Preşedintele României va interveni, va sta la aceeaşi masă cu preşedintele Trump şi cu alţi lideri", a afirmat Muraru, care a transmis că se lucrează şi la o vizită bilaterală a lui Nicuşor Dan la Casa Albă.

"Am primit decizia preşedintelui cu bucurie şi speranţă, pentru că eu am fost unul dintre avocaţii participării şefului statului român la acest eveniment. Am cântărit care ar fi avantajele. Noi, aici, la Washington, am purtat discuţiile cu partenerii americani şi am clarificat numeroase aspecte ale unui potenţiale participări.

Cred că ar trebui să clarific acest statut. Nu este un statul inventat de noi, e un statul pe care l-au confirmat organizatorii, între membrii plini ai acestei iniţiative şi cei care încă se mai gândesc dacă aderă la această iniţiativă. Statutul de observator la Consiliul Păcii înseamnă participarea fără calitatea deplină de membru. Calitatea de observatoor implică, de regulă, participare la reuniuni, la lucrări, dar fără drept de vot. Şi chiar Carta Consiuliul Păcii indică faptul că preşedintele Trump poate invita participanţi în proceduri, în condiţiile pe care le consideră potrivite.

Asta înseamnă că nivelul de acces al observatorilor poate fi variabil. Este foarte important să fim aici, avem acces la aceste informaţii din interior, la discuţii. Preşedintele României va interveni, va sta la aceeaşi masă cu preşedintele Trump şi cu alţi lideri, are ocazia să-şi exprime poziţia, să evalueze dacă ulterior trece la calitatea de membru cu drepturi depline", a declarat Andrei Muraru.

Ambasadorul României în SUA a transmis şi că Nicuşor Dan va avea o întâlnire bilaterală cu Donald Trump la Casa Albă, urmând ca această vizită să fie anunţată când toate detaliile vor fi puse la punct.

"Această vizită a preşedintelui la Washington este dedicată participării la runda inaugurală a Consiliului Păcii şi nu a fost solicitată o vizită bilaterală. Evident, noi suntem în discuţii cu Casa Albă aproape săptămânal despre vizita pe care o anticipăm a preşedintelui.

Vă spun că perspectivele vizitei preşedintelui există, pentru că fiecare preşedinte al României a avut ocazia cel puţin a unei vizite la Casa Albă în ultimii 30 de ani. Această dinamică a dialogului este dată de însăşi substanţa agendei de parteneriat. Lucrăm la această agendă, contribuim şi noi de aici, de la Washington. Eu nu sunt deloc adeptul avansării unor date şi formate, tocmai pentru că am experinţa acestor vizite. O astfel de vizită depinde de mulţi factori. Vizita va avea loc, când se concretizează, se anunţă", a mai spus Andrei Muraru.