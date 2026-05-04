Bolojan a retras în ultima ședință de Guvern înainte de moțiune majorarea salariilor la Monetărie și Imprimerie

Publicat la 21:33 04 Mai 2026 Modificat la 21:33 04 Mai 2026

Când a început ședința de guvern, pe ordinea de zi erau și majorări salariale. Foto: gov.ro

În ultima ședință de Guvern înainte de moțiunea de cenzură, au fost retrase de pe ordinea de zi două memorandumuri care prevedeau majorarea cheltuielilor salariale față de nivelul realizat în anul 2025 de către angajații de la Monetărie și Imprimeria statului.

Pe de altă parte Guvernul Bolojan a aprobat două ordonanțe de urgență care oferă mai multe fonduri pentru unitățile administrativ teritoriale. Una dintre ele prevede 10 miliarde de lei, bani pe care îi pot accesa primarii fără dobândă. Este vorba despre plăți care ajung mai rapid pentru proiectele din PNRR.

Mai există de asemenea o altă linie de creditare, de data asta tot pentru primării, dar pentru cheltuieli care nu sunt eligibile. Despre acest subiect, Guvernul spunea că este vorba despre primării care nu au bani în bugetele locale, fie au deja împrumuturi prea mari și nu se mai pot împrumuta de pe piață, ele vor putea să acceseze din Trezorerie credite cu dobândă preferențială.

Când a început ședința de guvern, pe ordinea de zi erau și majorări salariale. Ar fi trebuit să primească salarii mai mari angajații de la Monetărie sau de la Imprimeria statului. Exista acest memorandum care spunea că salariile lor erau indexate cu creșterea prețurilor. S-ar fi făcut o medie de 6,5%. Însă în ședința de Guvern s-a decis să nu se mai acorde aceste majorări salarile și ele au fost retrase de pe ordinea de zi.

A existat o explicație publică a ministrului Finanțelor pentru această decizie. Alexandru Nazare a precizat că sunt și alte instituții care au cerut bani sau au avut diverse nevoi și ele vor fi discutate la pachet.

Au mai fost și alte proiecte retrase de pe ordinea de zi. De exemplu, s-a propus să se aprobe în ședința de Guvern o ordonanță care prevedea acordarea unor prime didactice, respectiv 1.500 de lei, bani pe care și anul trecut i-au primit profesorii. Nici această ordonanță nu a intrat în ședința de Guvern.

Ce prevedeau memorandumurile privind creșterile salariale

„Se propune spre aprobare Guvernului României aplicarea, în anul 2026, de către Regia Autonomă "Monetăria Statului", a prevederilor art. XXXVI alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 89/2025, respectiv:

- creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul realizat în anul 2025, în limita maximă a indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 și

- ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială.

Regia Autonomă "Monetăria Statului" îndeplinește condițiile legale pentru aplicarea prevederilor art. XXXVI alin. (2) și alin. (3) din OUG 89/2025, întrucât la data de 31 decembrie 2025 nu a înregistrat pierderi și plăți restante și nu prevede înregistrarea unor astfel de situații pentru anul

2026.”, se arată în memorandum.

Potrivit documentului, „impactul financiar aferent majorării cheltuielilor de natură salarială prin aplicarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, în valoare de 6,5%, pentru o perioadă de 9 luni, începând cu 1 aprilie 2026, este de 1.776 mii lei, raportat la nivelul cheltuielilor realizate în anul 2025.

Al doilea memorandum prevedea că se majorează salariile și la angajații Imprimeriei Băncii Naționale a României.