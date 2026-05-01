Cu 4 zile înainte de moțiunea de cenzură, un lider PSD l-a primit pe Bolojan la Suceava. „Culoarea politică este mai puțin importantă”

Publicat la 13:30 01 Mai 2026 Modificat la 14:16 01 Mai 2026

Liderul PSD Gheorghe Șoldan și premierul PNL Ilie Bolojan s-au așezat astăzi la aceeași masă. Foto: Facebook

În timp ce la București partidele se pregătesc de votul pentru moțiunea de cenzură, la Suceava, liderul PSD Gheorghe Șoldan și premierul PNL Ilie Bolojan s-au așezat astăzi la aceeași masă. Motivul a fost semnarea contractelor pentru autostrada A7 Pașcani - Suceava, un proiect așteptat de ani de zile de toți locuitorii Moldovei.

Evenimentul, desfășurat în Sala Unirii a Consiliului Județean, a marcat oficial intrarea în linie dreaptă a celor 62 de kilometri de drum rapid care vor lega Bucovina de restul țării. Contractele au fost semnate de directorul CNAIR, Cristian Pistol, și de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, reprezentantul grupului UMB, constructorul care va realiza lucrarea.

Șoldan: „Culoarea politică este mai puțin importantă”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), a declarat că această zi este una istorică și că, în fața unei astfel de investiții, mizele politice de moment trebuie lăsate deoparte.

„Importanța acestei zile a fost dată și de dorința de a fi prezent la Suceava, într-un context politic dificil la nivel național, a premierului Ilie Bolojan”, a scris Șoldan pe Facebook.

El a subliniat că meritul aparține tuturor celor care au lucrat la acest proiect în ultimul deceniu: „Culoarea politică a fiecăruia este mai puțin importantă, mai ales că fiecare administrație sau guvernare din ultimii 10-12 ani a făcut, la vremea ei, cât a putut mai bine ca acest proiect să fie realizat”.

Șoldan a mai amintit că Moldova a fost lăsată prea mult timp în urmă: „Astăzi începe vindecarea unei răni vechi a județului Suceava: lipsa infrastructurii de mare viteză”.

Bolojan, la Suceava: „Dacă nu ești conectat, rămâi izolat și ratezi șanse”

Premierul Ilie Bolojan a explicat că prioritatea guvernului este ca regiunile României să nu mai fie izolate. El a dat asigurări că banii pentru lucrări sunt asigurați și că are încredere în constructorul român că va respecta termenele.

„Dacă eşti conectat, cresc condiţiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat şi ratezi şanse”, a spus Bolojan. Premierul a înaintat și un termen clar pentru finalizarea drumului: „Am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atât de la Paşcani, prin Suceava, până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni”.

Pistol: Drumul spre bunici se va scurta cu 3 ore

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că proiectarea va începe imediat și va dura 6 luni, urmată de doi ani de muncă propriu-zisă pe șantier.

Beneficiile vor fi resimțite direct de oameni, nu doar de firme: „Sunt 62 de km noi de autostradă pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2, pentru ambulanţele care nu vor mai pierde ore în trafic și pentru copiii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore”, a explicat Pistol.

Vizita lui Ilie Bolojan la Suceava a cuprins și un alt moment administrativ: inaugurarea unei creșe noi în cartierul Burdujeni