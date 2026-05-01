Ce e-mail le-a trimis Oana Gheorghiu parlamentarilor care au semnat moțiunea de cenzură, joi seara. Reacțiile PSD și AUR

Publicat la 14:14 01 Mai 2026 Modificat la 14:14 01 Mai 2026

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Agerpres

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat, joi seară, că a trimis mesaje tuturor parlamentarilor, în care a făcut apel la ”înţelepciune şi curaj", înaintea votului de marţi, de la moţiunea de cenzură. În e-mail, ea a ataşat şi raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat. Parlamentari PSD, AUR, dar şi grupul PACE au reacţionat ironic la mesajul acesteia. "99% dintre români nu ştiu cine este Oana Gheorgiu", a spus Adrian Câciu, în timp ce Petrişor Peiu, de la AUR, acuză că aceasta "nu doreşte să listeze la bursă pachete de acţiuni la Hidroelectrica şi Romgaz, ci doreşte să le plaseze, prin negociere directă, unor fonduri de investiţii străine".

”Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat şi senator al României. Le-am adresat un apel la înţelepciune şi curaj. Am ataşat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat - documentul original, exact aşa cum a fost prezentat în şedinţa de Guvern din 16 aprilie şi publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului”, afirmat, joi seară, vicepremierul Oana Gheorghiu, care a amintit şi de un narativ fals:

”Moţiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să «vândă ţara». Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscenţele anilor '90, când acelaşi slogan a creat spaţiul în care alţii au devalizat-o, au furat-o şi au folosit-o exclusiv în interes propriu”.

Ea a mai menţionat şi că "reprezentanţii aleşi ai poporului român îşi vor exercita votul de marţi nu din obedienţă faţă de un şef de partid, ci din respect pentru români".

Cum au reacţionat parlamentari PSD

Mesajul transmis de Oana Gheorghiu a stârnit reacţii ironice la adresa acesteia. De exemplu, Diana Tuşa, deputat PSD, a scris despre un "e-mail emoţionant".

"Am primit în această seară un e-mail „emoționant” de la doamna viceprim-ministru, Oana Gheorghiu, în care mi se explică, printre sloganuri vechi și noi, că vânzarea accelerată și netransparentă a pachetelor din companiile strategice ale statului (energie, transport, infrastructură critică) ar fi „reformă”. Nu jaf mascat!

Doamnă Oana Gheorghiu, cedarea prin vânzări grăbite și opace a controlului asupra activelor esențiale pentru siguranța națională #nu este reformă! Este un risc major pentru #independența economică și securitatea României.

Românii au tot dreptul să întrebe: de ce acum, în criză energetică? De ce netransparent? De ce unui cerc restrâns? De ce companii cu profit de sute de milioane de euro pe an sunt subevaluate?

Nu a strigat nimeni ”Nu ne vindem țara!” Au pus doar întrebări legitime, nu manipulări, cum le spuneți dumneavoastră.

Am să vă rog și eu ca, uitându-vă în oglindă, să vă răspundeți la o singură întrebare: dumneavoastră, ca unul dintre inițiatorii acestui jaf strategic pe care încercați să-l mascați în „reformă”, vă pasă vreun pic de țara pe care o lăsați în urmă?", a postat Tuşa pe Facebook.

În aceeaşi notă, a reacţionat şi Silvia Mihalcea, tot deputat PSD:

"Oana Gheorghiu, de la “înălțimea” arogantă a asumării răspunderii, s-a trezit că moțiunea îi bate la ușă, iar scaunul i se clatină și a binevoit, în sfârșit, să își coboare privirea spre parlamentari.

Până acum, pentru doamna Gheorghiu și idolul domniei sale, Ilie Bolojan, parlamentarii erau inexistenți. Astăzi, brusc, suntem „buni” și ni se adresează prietenește.

Greșit, doamnă Gheorghiu! Nu așa se construiește încrederea. Nu așa se caută sprijinul, prin încercări tardive, lipsite de credibilitate, apărute doar atunci când „v-a ajuns cuțitul la os”. Și, mai grav, continuând să deformați realitatea și să justificați jaful reprezentat de vânzarea companiilor strategice ale statului.

Până acum unde ați fost?".

Un alt social-democrat, Adrian Câciu, a fost şi mai dur:

"Mi-a scris Oana Gheorghiu! 99% din români nu știu cine este Oana Gheorghiu! Dar, sigur, 85% din români nu își doresc ce își dorește Oana Gheorghiu! Iar "adevărul" Oanei Gheorghiu este o minciună în spatele căreia se ascund interese de miliarde de euro.

Ale unora, 1%, care o vor pe Oana să semneze. Noi nu. Pa, Oana. Ia-l și pe Ilie".

Peiu: Oana Gheorghiu ignoră mecanismul transparent al ofertei publice secundare

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, lansează acuzaţii grave, în contextul mesajului trimis de Oana Gheorgiu: "Guvernul Bolojan este un paravan pentru cea mai mare fraudă plănuită de la nivelul unui guvern din Europa postbelică". Acesta a transmis şi "unde este reaua-credinţă a Guvernului Bolojan".

"Guvernul Bolojan se dovedește a fi doar un paravan. E drept, un paravan mare, susținut de către un imens aparat de propagandă, care cuprinde mașinăria infernală de intoxicare online folosită de către PNL și USR și în anul 2024.

Guvernul Bolojan este un paravan pentru cea mai mare fraudă plănuită de la nivelul unui guvern din Europa postbelică. Această fraudă este vânzarea netransparentă, la un preț mai mic decât valoarea de piață a unor părți importante din cele mai valoroase companii cu capital majoritar de stat, Hidroelectrica și Romgaz. Mai mult, această fraudă este plănuită pentru perioada aceasta, adică pentru trimestrele II și III din 2026, sau cum se exprimă în mod penibil Gheorghiu, în „T2 și T3 2026”.

Ce este o fraudă? Definiția este simplă: săvârșirea cu rea-credință, pentru a obține foloase, a unor acte de atingere a drepturilor altuia (păgubitoare pentru altă persoană).

Unde este reaua- credință din acțiunea guvernului? Vicepremierul Oana Gheorghiu vorbește , în mod fals, cu scopul de a înșela opinia publică, despre „listare la bursă”. Această sintagmă este folosită, înșelător, atât în scrisorile lacrimogene ale adjunctei lui Bolojan, cât și în titlul materialului care însoțește aceste scrisori: „RAPORT PRIVIND COMPANIILE CU CAPITAL DE STAT

ELIGIBILE PENTRU LISTARE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI” .

Asta în vreme ce toată lumea știe că atât Hidroelectrica, cât și Romgaz, dar și Transgaz și Nuclearelectrica (aruncate și acestea pe lista de pradă a Oanei Gheorghiu) sunt listate la bursă de ani buni", a postat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a notat şi ce ar vrea să obţină Guvernul.

"Ce folos vrea să obțină guvernul? În lipsa unor probe legate de alt tip de foloase, să spunem că este vorba de un folos politic evident: auto-portretizarea ca fiind campionul reformelor, care vrea să vândă părți din companiile cele mai profitabile ale statului pentru a le feri de corupția (nespecificată) a unor funcționari sau demnitari numiți de stat.

Cine sunt cei prejudiciați? În primul rând statul român, care va pierde, prin procedura impusă de Oana Gheorghiu sume importante din valoarea celor două companii, pentru că se plănuiește o vânzare „cu discount”. În al doilea rând, cetățenii români care sunt împiedicați să participe la această vânzare, ei fiind ținuți deoparte și fiind permisă doar participarea fondurilor străine.

În realitate, Oana Gheorghiu, sub paravanul guvernului Bolojan, nu dorește să „listeze” la bursă pachete de acțiuni la Hidroelectrica și Romgaz, ci dorește să le „plaseze” , prin negociere directă, unor fonduri de investiții străine, alese din pixul guvernamental, cu discount și excluzând de la vânzare cetățenii români. Pe scurt, Oana Gheorghiu nu vrea să vândă , prin mecanismul bursier al Ofertei Publice Secundare, pachetele de acțiuni respective, ci vrea să le „plaseze”, printr-o metodă numită de domnia sa ABB (un termen englezesc, provenit de la Accelerated Book Building), în română „plasament accelerat privat”.

Oana Gheorghiu ignoră, cu desăvârșire mecanismul transparent al ofertei publice secundare, care i-ar fi luat guvernului dreptul de a alege fondurile cărora să le vândă și ar fi obligat guvernul să vândă respectivele acțiuni și către proprii cetățeni.

Ce presupune o OFERTĂ PUBLICĂ SECUNDARĂ, mecanism corect de vânzare a acțiunilor statului:

- declanșarea , la Bursa de Valori, a procedurii de vânzare a unui număr de acțiuni, împărțit în două segmente, unul pentru investitorii individuali și altul pentru investitorii instituționali (fondurile de investiții);

- ORICINE DOREȘTE POATE SĂ PARTICIPE LA ACEASTĂ OFERTĂ, adică poate să anunțe cumpărarea unui număr de acțiuni, concomitent cu plata , către brokerul ales , a sumei de bani corespunzătoare nivelului de preț ales;

- la finalul perioadei de subscriere, dacă oferta a fost supra-subscrisă de „n” ori, FIECARUIA DINTRE CEI CARE AU SUBSCRIS I SE VA ALOCA UN NUMĂR DE ACȚIUNI EGAL CU a „n-” a parte din ceea ce a subscris;

- ÎNCASAREA STATULUI DIN VÂNZAREA DE ACȚIUNI ESTE, ASTFEL, MAXIMIZATĂ .

Ce presupune PLASAREA ACCELERATĂ PRIVATĂ, (ABB-ul propus de Oana Gheorghiu):

- ALEGEREA, NETRANSPARENTĂ ȘI ABUZIVĂ, DE CĂTRE GUVERN, A UNUI NUMĂR DE FONDURI DE INVESTIȚII ȘI OFERIREA, NUMAI ACESTORA, A POSIBILITĂȚII DE A CUMPĂRA ACȚIUNILE RESPECTIVE;

- VÂNZAREA , LA UN PREȚ CU DISCOUNT, A UNOR PACHETE MARI DE ACȚIUNI DOAR CĂTRE FONDURILE RESPECTIVE.

De ce nu poate un Guvern să facă ceea ce vrea Oana Gheorghiu:

- procedura de plasare accelerată privată este NETRANSPARENTĂ. Pe ce bază vor fi alese fondurile acelea de investiții și de către cine?

- prețul obținut pe acțiuni este mai mic decât cel obținut prin mecanismul corect al ofertei publice secundare;

- procedura EXCLUDE de la participare tocmai pe cei care îi plătesc salariul Oanei Gheorghiu, adică pe CETĂȚENII ROMÂNI, numiți „investitori de retail” sau „investitori individuali”.

Pentru a verifica cele de mai sus este suficient să comparăm cifrele reale, cu ceea ce enunță Oana Gheorghiu:

- valoarea a 10% din Hidroelectrica este , astăzi, la bursă 7,18 miliarde de lei, iar Oana Gheorghiu declară că își propune să obțină maxim 6,2 miliarde de lei;

- valoarea a 7% din Romgaz este , astăzi la bursă, de 3,36 miliarde de lei, iar Oana Gheorghiu declară că își propună să obțină maxim 3,1 miliarde de lei.

Dacă tragem linie, vom vedea intenția de a prejudicia statul cu aproape 1,2 miliarde de lei.

Pentru a nu fi niciun dubiu privind intenția Oanei Gheorghiu de a selecta cu predilecție fonduri străine, iată ce scria, negru pe alb, în documentul incriminat: „Dimensiunea pachetului de 10% - circa 6,7 mld. Lei - este suficient de mare pentru a atrage obligatoriu investitori instituționali internaționali de primă linie”. De ce trebuie atrași obligatoriu „investitori internațional”? De ce nu sunt buni și investitorii români, ei cu ce au păcătuit?

Este cea mai mare fraudă plănuită din istoria europeană postbelică, pentru că niciun alt stat european nu a „plasat accelerat și privat” părți importante din cele mai valoroase companii deținute de stat. Toate statele care au vândut pachete minoritare de acțiuni au făcut-o în mod transparent, prin oferte publice secundare, deschise în mod egal și cetățenilor proprii și fondurilor de investiții. Niciun guvern european nu s-a gândit, până acum să „plaseze” prin pixul unui vicepremier cele mai valoroase acțiuni pe care le deține", a mai scris Peiu.

Grupul PACE: Un motiv în plus să votăm la vedere moţiunea de cenzură

Şi grupul PACE a reacţionat irnoc după mesajul Oanei Gheorghiu: "Când ne-a consultat vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la deciziile Guvernului?".

"Mesajul trimis pe email parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă un motiv în plus pentru parlamentarii PACE – Întâi Româniasă voteze la vedere moţiunea de cenzură de marţi.

De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari, i-a descoperit acum, în pragul unei moţiuni de cenzură care va pune capăt unui Executiv abuziv care a condus ţara prin Ordonanţe de Urgenţă şi prin asumări de răspundere care au eludat Legislativul într-o manieră practicată doar în dictaturi.

Când ne-a consultat vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la deciziile Guvernului? A anunțat pe cineva din opoziție cu privire la planul de a înstrăina cele mai profitabile companii ale statului român? A făcut vreo consultare", au comunicat cei de la PACE.

Ei o acuză pe Oana Gheorghiu că "mimează democraţia":

"Acum, vicepremierul Oana Gheorghiu încearcă să mimeze democrația printr-un email, după ce Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a solicitat, ieri, adresele de email ale tuturor parlamentarilor opoziției. Așa de bine a comunicat Guvernul cu parlamentarii că nici măcar nu avea adresele de email ale deputaților și senatorilor! De altfel, şi modalitatea prin care Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul a obţinut aceste adrese ale parlamentarilor fără să comunice scopul solicitării, pentru ca ulterior să fie folosite de vicepremierul Oana Gheorghiu, ridică mari semne de întrebare cu privire la legalitatea şi corectitudinea procedurii.

Dar când conduci prin OUG și prin asumarea în serie a răspunderii pentru legi care nenorocesc România, de ce ai avea nevoie de parlamentari? Cât despre preocuparea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, cu ce s-a ocupat acesta până acum? Unde era acest departament când parlamentarii PACE Întâi România au intrat în grevă japoneză în semn de protest pentru nenumăratele OUG-uri care treceau prin Parlament ca prin gară? Nu a observat acest departament sau măcar vicepremierul Oana Gheorghiu că parlamentarii PACE Întâi România au sancționat cu ”prezent nu votez” modalitatea dictatorială prin care Guvernul încălca normele constituționale abuzând de OUG-uri și negând astfel fățiș rolul Legislativului?

Pentru toate aceste motive, parlamentarii PACE Întâi România își reafirmă decizia clară de a vota moțiunea de cenzură PSD-AUR-PACE la vedere, pentru a restaura democrația și rolul Parlamentului în cadrul puterilor statului român și pentru a-i da șansa României să fie condusă în interesul poporului român, nu al intereselor străine de neam și țară.

Da, doamna vicepremier, Grupul PACE Întâi România ”alege adevărul”, așa cum ați solicitat: adevărul că acest Guvern trebuie să plece definitiv odată cu practicile sale abuzive și neconstituționale.

Am extras ”propriile concluzii”, așa cum ați cerut: Guvernul Bolojan a afundat România în criză, a sărăcit populația, a distrus mediul de afaceri, a negat separația puterilor în stat, a transformat Parlamentul în oficiul poștal al Executivului și a izolat, jignit și disprețuit parlamentarii din opoziție și alegătorii suveraniști ca și cum am fi fost dușmani ai poporului și cetățeni indezirabili. Iar un email trimis la ceas de seară nu vă transformă brusc nici în partener de dialog, nici într-un Guvern democratic, ci doar arată disperarea și nimicnicia unei puteri insalubre și deraiate de pe șinele democrației.

Ne-ați întrebat ”Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă?” În spiritul dialogului pe care ni l-ați refuzat, noi totuși vă răspundem: vrem să lăsăm în urmă o țară care să nu fie îndatorată pe multe generații pentru ca voi să sponsorizați marile companii din Germania și Franța. Vrem să lăsăm în urmă o țară care să aibă proprietatea și controlul asupra unor companii strategice, cum de altfel fac și Germania, și Franța și alte țări europene. Vrem să lăsăm în urmă o țară din care românii să nu fie obligați să fugă de sărăcie și disperare.

Și, de asemenea, vrem să lăsăm în urmă o țară care să conteze la masa deciziilor europene și internaționale și care să își dezvolte propria economie, nu un stat vasal care plătește datorii pentru bunăstarea altor state, așa cum ați transformat voi România!

Într-un singur punct vă dăm dreptate: ”Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara” de premierul Ilie Bolojan, de vicepremierul Oana Gheorghiu, de USR și de toți cei care slujesc interese străine, în loc să se preocupe de propria lor țară și de binele românilor".