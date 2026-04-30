Ce a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă PSD va scădea TVA și taxele. Ce planuri are pentru indexarea pensiilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat joi, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, despre măsurile pe care le va lua PSD pentru a scădea TVA și taxele. El a spus că această reducere nu poate fi imediată, ci că mai întâi trebuie repornită economia. Despre indexarea pensiilor, social-demicratul a spus că „se va încerca de la jumătatea anului”. Mai mult, Grindeanu a subliniat că „Programul Rabla s-a oprit fără nicio justificare”,

„Să spunem câteva lucruri care par că ne-au dus aici. E clar că modelul propus de Ilie Bolojan, cel legat de austeritate, de tăieri, nu și-au atins ținta. Vă pot da un exemplu, am văzut niște lăudători pe care-i cunoaștem cu toții spunând ce tari suntem, cât a scăzut deficitul. În primele trei luni s-au făcut cu 6,5 miliarde de lei mai puține investiții, iar cheltuielile statului au crescut față de 2025 cu 1,2 miliarde. Cheltuielile au crescut cu 1,2 miliarde față de 2025 în primele trei luni, iar investiții au scăzut cu 6,5. Evident că vorbim de o reducere a deficitului, dar suntem ca în povestea cu Nastratin Hogea și măgarul”, a spus Sorin Grindeanu.

El a continuat, spunând că „trebuie redată încrederea” din punct de vedere economic, iar încrederea nu se dă „dacă nu dai speranță”.

„Contribuțiile care țin de mame sunt un lucru de bun simț să le scoatem, la fel și cele de la pensionari. Știu că aceste cerințe au venit de la Comisie. Știți cât era inflația când a preluat Bolojan guvernul? 5%, acum e 10. Noi trebuie să repornim economia. S-a oprit Programul Rabla fără nicio justificare. În momentul în care aceste lucruri își vor vedea efectul în economie, evident că toți vrem să vedem reduceri de taxe. Trebuie redată încrederea cetățenilor, că lumea e speriată și nu consumă și trebuie redată încrederea și învestitorilor. Nu dai încredere dacă nu dai speranță, iar guvernul acesta nu dă speranță și de aceea trebuie să plece”, a explicat liderul PSD.

El a subliniat că reducerea de TVA și de taxe nu va fi imediată, iar indexarea pensiei cu inflația se va încerca „de la jumătatea anului”.

Liderul PSD a vorbit joi seară despre ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură anti-Bolojan. Întrebat dacă va demisiona din fruntea partidului în cazul în care moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan pică la vot, el a răspuns: „Lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”.

PSD și AUR au făcut alianță în Parlamentul României pentru demiterea guvernului Bolojan. Moțiunea celor două formațiuni a fost depusă și semnată de 251 de parlamentari. E nevoie de votul a 233 de parlamentari pentru demiterea guvernului, iar acesta va avea loc marți, pe 5 mai.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, marți, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Birourile Permanente reunite ale Parlamentului s-au reunit tot astăzi, în şedință, pentru declanşarea procedurii oficiale. Mâine va fi citită în plenul Parlamentului moţiunea de cenzură, iar votul va avea loc marţi, la ora 11.

Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

Marți, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”.

Președintele României a avut prima reacție după depunerea moțiunii marți, la Summit-ul Inițiativel celor Trei Mări, unde a spus că are încredere în PSD că nu va face un Guvern cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus el.