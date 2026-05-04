Dragoş Pîslaru: Analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată nr. 4 au fost încheiate

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat luni seara, la finalul şedinţei de Guvern, finalizarea analizelor privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente cererii de plată nr. 4, precizând că va fi înaintată în curând o solicitare "curată" de 2,62 milioane de euro, componenta de grant. El a mai menţionat că România a încheiat negocierile cu Norvegia şi cu ţările din Spaţiul Economic European, Liechtenstein şi Islanda, pentru a putea beneficia de o finanţare de aproape jumătate de miliard de euro.

"În dimineaţa aceasta, la ora 8, am avut o întâlnire la Bruxelles cu doamna Céline Gauer şi cu echipa dumneaei. Şi, aşa cum speram de ceva vreme să pot anunţa, avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată numărul 4 au fost încheiate, astfel încât pe cererea de plată 4 vom avea o cerere curată de 2,62 milioane de euro componente de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare", a declarat Dragoş Pâslaru, în această seară.



Oficialul a adăugat că România a încheiat negocierile cu Norvegia şi ţări din Spaţiul Economic European pentru o finanţare de 497,6 milioane de euro.



"România a încheiat negocierile cu Norvegia și cu țările din Spațiul Economic European Lichtenstein și Islanda pentru a putea beneficia de finanțare de 497,6 milioane de euro, deci aproape jumătate de miliard și vă voi da detaliile și pentru această discuția. Acum vom avea această sumă de jumătate de miliard, compusă din 291,6 milioane de euro pe partea norvegeană și 304 milioane de euro pe partea de SEE. Acestea sunt contribuțiile brute, contribuțiile nete fiind de 243 de milioane de euro pe norvegen și 254 milioane de euro PSD. Rata de cofinanțare a României de circulate 15,68% de virgulă 6 milioane de euro.

Este un moment foarte important pentru că din fondurile norvegiene vom putea finanța tranziția verde, cultură, justiție, afaceri interne, dezvoltarea locală, cooperarea instituțională și creșterea capacității administrative, cercetare și inovare. Și toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru România", a explicat Dragoş Pîslaru.



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a mai precizat că din fondurile norvegiene vor putea fi finanţate tranziţia verde, cultură, justiţie, afaceri interne, dezvoltarea locală, cooperarea instituţională şi creşterea capacităţii administrative, cercetare şi inovare.